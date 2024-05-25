男童搭中捷緊張問「我在車上安全嗎？」 警察1回答獲大批網友狂讚：好暖

台中捷運發生隨機傷人事件，引發不少民眾恐慌。近日一名員警巡邏捷運車廂碰上一名男童，男童突然開口詢問「警察叔叔我在車上安全嗎？」，該員警則運用男童可以理解的話語，來降低其緊張的情緒，貼文曝光後引發討論，吸引多達2萬名網友按讚。

一名員警在threads發文表示，在中捷巡邏時遇上一名男童搭中捷，男童一個人坐在位子，表情看起來很緊張，男童見到他便詢問「警察叔叔我在車上安全嗎？」，疑似是對日前中捷發生的隨機傷人事件感到憂心，該員警則詢問男童目的地，男童回答要去「水安宮」站。

員警接著安慰男童別擔心，「我跟肌肉魔法使（日本動漫）一樣強，你很安全，叔叔陪你到水安宮站」，男童疑惑反問「什麼是肌肉魔法使？」，該員警則打開手機讓其觀看一集。

男童不再感到緊張，抵達目的地前還雀躍地向該員警說道，要在學校聯絡簿述說碰上警察叔叔的事。該員警也表示，他想和男童表達的是，「只要我在，你就很安全」。

貼文曝光後引發討論，吸引多達2萬人按讚，網友紛紛留言喊暖心，「好有愛的警察叔叔真棒」、「孩子很棒，哥哥也很棒」、「安全感滿滿」。也有人感嘆，「辛苦了！但什麼時候台灣變成連小朋友都會害怕搭捷運的地方」、「可能大家都需要一陣子平復擔心、害怕的心情，是說警察這樣帥，應該搭乘率會慢慢有所提升」。