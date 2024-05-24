假中捷馬尾哥 傳詐騙訊息 男子送辦

台中捷運砍人案件，見義勇為的長髮哥爆紅，有人冒名傳送詐騙簡訊。圖／讀者提供 台中捷運日前發生洪姓男子持刀隨機傷人，乘客許姓男子勇敢上前制止，引起民眾關注，案發當天傳出有人冒許的名義以「中捷長髮男」名義寄簡訊企圖詐騙；刑事局查出是在財訊公司任職的林姓男子所為，通知到案後依社會秩序維護法裁處。

警方調查，廿七歲林男住在新北市，台中捷運發生傷人事件後，他見許姓男子勇敢制止犯嫌，涉嫌冒名「中捷馬尾哥」名義，稱案發時與歹徒搏鬥，錢包遺失，需借款五萬元。假造「詐騙簡訊」後再傳給自己。

林男案發當晚在公司所設投資理財論壇上建立帳號，再附上截圖發文，提及「中捷長髮男找我借錢，我該借嗎？現在詐騙集團手腳越來越快了」。

事件引發議論，警方迅速查出林男身分，他到案承認犯行，稱只是為了引起社會關注，避免民眾遭類似手法詐騙；對於散布不實訊息感到非常後悔，已刪除貼文並刪除論壇帳號。

由於林男是假造簡訊傳給自己，屬散布不實訊息，且簡訊內受款帳戶已用馬賽克遮蔽，沒有民眾接到簡訊和受騙，詢後依社維法裁處。

「馬尾哥」許姓男子經治療後傷勢穩定，醫院說已可在病房自由活動；另一名受傷十七歲呂姓高二生，也可在病房內起身，傷口均無感染跡象，預估七到十天可出院。

洪嫌被裁定收押，昨天凌晨零時許由囚車載往台中看守所，所方依規定檢查隨身物時，洪男情緒不穩定，一度大聲質疑管理員，提高語調並有肢體動作，看守所人員認為未達妨害公務程度。