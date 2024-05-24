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中捷濺血案挨轟 盧秀燕為同仁抱屈
台中捷運隨機傷人事件，連日來運量減少約1成，乘客紛紛帶長傘自保。議員再質疑緊急對講機沒反應、捷警隊搭「小黃」趕到現場處理太慢。市長盧秀燕說，會對這次事件努力改進，整體事件「瑕不掩瑜」，但外界對處理人員嚴厲指責，甚至超過犯案的人，「這兩天好像是我們犯案一樣」，對處理危機事件人員是很大打擊。
台中捷運21日隨機傷人事件後，不少乘客帶長傘自保，議員黃佳恬要求中捷強化捷運安全。中捷董事長顏邦傑說，中捷4月每日平均運量4萬3397人次，事件發生後，21日降為3萬5600人次，22日3萬7006人次，分別少5082到6488人次，運量減少1成5，民眾搭車意願受到影響。
顏邦傑說，中捷要恢復民眾信心，除加強警力與保全，並將精進硬體設備，提升反應速度，車廂緊急對講機與月台緊急停止鈕也要加強宣導，讓乘客可快速應變求救。
民進黨議員蔡耀頡說，中捷接連發生重大事件，從中捷吊臂到中捷濺血事件，讓市民對中捷毫無信心，市府有沒有改善作為？
盧秀燕表示，任何公安或是社會事件，都是學習檢討改善的機會，市府會努力改進，但嫌犯從高雄到台中做案，沒辦法預防，但隨車人員第一時間通報，行控中心也立即調度警察及保全到站壓制，並在標準時間內努力趕到場，大家都有到位，希望有不同聲音鼓勵他們。
盧秀燕認為，台灣是自由的國家，且大眾運輸系統無法像機場逐一安檢旅客隨身物品，很難避免少數人攜帶凶器惡意犯案，高鐵、公車或其他大眾運輸系統都可能有危害，她在擔任立委期間，曾在高鐵上遇過炸彈威脅，因此她感同身受，大眾運輸維安已升高至國安等級，市府也會集思廣益，維護大眾運輸安全。
外傳洪姓凶嫌廢死立場鮮明，加上「台中市是國民黨執政」，才選擇在台中隨機殺人。市警局長李文章否認，他說，沒有政治因素在裡面，是隨機案件。
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