中捷濺血案挨轟 盧秀燕為同仁抱屈

台中捷運21日發生砍人濺血事件，案發日期碰巧跟2014年鄭捷犯下的台北捷運隨機殺人案是同一天。有網友比對這兩起社會悲劇，指出有別於鄭捷揮刀砍人的當下，板南線車廂內的乘客驚慌逃跑，洪男在中捷車廂內持刀傷人時，許多乘客選擇一擁而上圍毆制伏，於是好奇問「為什麼台中人面對持刀殺人卻不怕，而是無所畏懼反擊」？

2024-05-23 14:02