台中捷運砍人案／嫌犯有思覺失調症能脫罪？ 律師：一定會受到法律制裁！
這次台中捷運的砍人事件，嫌犯一定會受到法律制裁！
至於新聞提到嫌犯有思覺失調症，會不會因此脫罪？
其實，思覺失調症並不是犯罪的保護傘，而是「刑法規定要處罰的是『犯罪』當時知道自己在犯罪的人。」
如果犯嫌在犯罪時沒有意識到自己的行為是違法的，根據刑法第19條第一項，這種情況下他無刑事責任能力，可以判無罪。但這並不代表他就沒事回家，仍需依刑法第87條施以監護5年。
我的同事 施宥宏律師 也在媒體上分析本案，目前案件已進入偵查階段，地檢署會依據醫療單位的精神鑑定，判斷犯嫌是基於「ㄕㄚ人意圖」還是「涉及傷害」進行攻擊。
如果證實有ㄕㄚ人意圖，最高可判無期徒刑。重要的是，單靠自稱有精神疾病並不能逃避刑責，必須回到行為當下的意識能力，並由專業的醫療單位來進行精神鑑定。
這次那些勇敢挺身而出制止嫌犯的人，制止了更危險的結果發生，感謝這一股「正義的力量」，也祈禱受傷的人能早日康復。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言