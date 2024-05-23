台中捷運砍人案／嫌犯有思覺失調症能脫罪？ 律師：一定會受到法律制裁！

這次台中捷運的砍人事件，嫌犯一定會受到法律制裁！

至於新聞提到嫌犯有思覺失調症，會不會因此脫罪？

其實，思覺失調症並不是犯罪的保護傘，而是「刑法規定要處罰的是『犯罪』當時知道自己在犯罪的人。」

如果犯嫌在犯罪時沒有意識到自己的行為是違法的，根據刑法第19條第一項，這種情況下他無刑事責任能力，可以判無罪。但這並不代表他就沒事回家，仍需依刑法第87條施以監護5年。

我的同事 施宥宏律師 也在媒體上分析本案，目前案件已進入偵查階段，地檢署會依據醫療單位的精神鑑定，判斷犯嫌是基於「ㄕㄚ人意圖」還是「涉及傷害」進行攻擊。

如果證實有ㄕㄚ人意圖，最高可判無期徒刑。重要的是，單靠自稱有精神疾病並不能逃避刑責，必須回到行為當下的意識能力，並由專業的醫療單位來進行精神鑑定。

這次那些勇敢挺身而出制止嫌犯的人，制止了更危險的結果發生，感謝這一股「正義的力量」，也祈禱受傷的人能早日康復。

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