中捷砍人案傷者現況曝光：馬尾哥可活動、高中生可起身

台中捷運前天驚傳20歲洪姓男子在捷運車廂內持刀攻擊案件，造成28歲的「馬尾哥」許姓男乘客及17歲呂姓高中男乘客中刀送林新醫院手術搶救，術後住院。林新醫院副院長黃永鎮今天說明兩人住院狀況，「馬尾哥」病況穩定，今天已可在病房自由活動，17歲呂男意識清楚，可以在病房內起身，2人傷口都沒有感染跡象，預估7到10天出院。

黃永鎮說，28歲「馬尾哥」左臉頰有9公分遭利器切割傷，傷及肌肉，上下唇也有二道傷口，以手術清創及縫合，顴骨溝斷裂，以鋼絲固定，前天術後送普通病房，他今天早上訪視「馬尾哥」，目前狀況一切良好，傷口沒有感染跡象，病況穩定，已可在病房自由活動，預計下周可出院，未來臉部傷口會留疤，會等傷口癒合後，請整形外科評估傷口做雷射除疤。