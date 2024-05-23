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貼文謊稱「中捷長髮男」冒名行騙 刑事局火速逮到27歲上班男送法辦

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導
台中捷運日前發生傷人案，一名長髮男子勇敢上前制止，後續引起民眾關注及肯定，近日卻有人指稱詐團冒名「中捷長髮男」行騙善款。記者李隆揆／翻攝
台中捷運日前發生傷人案，一名長髮男子勇敢上前制止，後續引起民眾關注及肯定，近日卻有人指稱詐團冒名「中捷長髮男」行騙善款。記者李隆揆／翻攝

台中捷運日前發生傷人案，一名長髮男子勇敢上前制止，後續引起民眾關注及肯定，近日卻有人指稱詐團冒名「中捷長髮男」行騙善款，刑事警察局介入調查後，發現全案是某財訊公司員工林男刻意散布不實訊息，依社會秩序維護法裁處。

警方調查，27歲林男平時在某財經資訊公司上班，見中捷日前發生傷人案，長髮男勇於制止犯嫌傷人，5月21日晚上6時許便在網路上貼文，指稱「中捷長髮男找我借錢，請問我該借嗎？也不跟我說一下何時才能解套，我怎麼知道何時才能拿到錢」、「現在詐騙集團手腳越來越快」等。

員警清查發文者，循線通知林男到案，其坦承犯行，稱所為只是為了引起社會關注，避免民眾遭詐，對於在論壇上張貼不實訊息、導致網友以訛傳訛，感到非常後悔，旋即刪除貼文並刪除論壇帳號。

警方表示，林男發布的訊息尚未造成民眾受騙匯款，但散布不實訊息造成民眾恐慌，已有違反社會秩序維護法第63條「散布謠言，足以影響公安寧者」之虞，可處3日以下拘留或3萬元以下罰鍰，後續將移由轄區警分局報請法院裁處。

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