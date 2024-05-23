他問「為何台中人不怕持刀殺人犯」 網憶鄭捷案：能跑去哪？

台中捷運21日發生砍人濺血事件，案發日期碰巧跟2014年鄭捷犯下的台北捷運隨機殺人案是同一天。有網友比對這兩起社會悲劇，指出有別於鄭捷揮刀砍人的當下，板南線車廂內的乘客驚慌逃跑，洪男在中捷車廂內持刀傷人時，許多乘客選擇一擁而上圍毆制伏，於是好奇問「為什麼台中人面對持刀殺人卻不怕，而是無所畏懼反擊」？

原PO在PTT發文表示，日前台中捷運發生無差別殺人案件，20歲洪姓男子持3把刀在車廂內攻擊陌生乘客，造成2人受傷。案發影片曝光後，原PO觀察到乘客們不但沒有「亂尖叫」，反而無所畏懼地上前反擊洪男，眾人們集結力量「把持刀嫌犯壓制並把他的頭當球在打」，因此發文問說「台中人為什麼都不怕啊」？也推測說「平常有做什麼訓練是嗎」？

對此，許多網友笑說「民風彪悍」、「有人當坦了啊」、「平常看廟會操五寶習慣了，這小場面啦」、「有聽過慶記嗎」、「慶記之都為啥怕刀？」、「子彈看多了，怎麼可能怕刀」、「槍看多了，看到刀笑出來」。

有網友分析說乘客在那個當下別無選擇，因為中捷的車廂空間比北捷小，不利於逃生，「你知道台中捷運才兩節車廂嗎」、「車廂很短又空，能跑去哪」、「你怎麼知道現場的人不怕」、「很明顯沒有退路了啊」、「你跑不掉只能奮力一起抵抗了」、「哪有不怕？那是後面才跟上圍毆」、「你要成為獵人還是獵物」。

有網友認為發生危險挺身而出是台中人的日常，「我爸媽在路上被機車騎士搶包包，直接把搶匪拖下機車不讓他走，再用雨傘戳他。當下搶匪一定沒想到路邊歐巴桑、歐吉桑竟有這種戰力，想逃還逃不了，什麼都沒搶到還掉了一隻拖鞋」。