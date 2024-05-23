中捷緊急對講機要按3秒 研議縮短

台中捷運濺血，有乘客指控按緊急對講機求救卻沒反應，第一時間捷運警察和保全、站務人員皆未發揮作用，乘客只能自救；議員批捷警隊還搭「小黃」趕到市政府站，比派出所還慢，要求檢討。市長盧秀燕說，已請中捷研究縮短緊急對講機長按秒數，誤觸也沒關係，也請市警局研究增加配置警用機車，讓捷警隊更機動有效率。

中市議會昨聚焦中捷持刀隨機攻擊事件，國民黨議員陳本添稱有乘客按緊急對講機求救，關鍵時刻卻無回應，事後中捷卻說要長按，「緊急時刻哪來時間長按」？中捷董事長顏邦傑說，緊急對講機須長按三秒鐘，紅燈亮起可與行控中心通話，乘客可能因緊急而離開無人回應，但行控中心已透過監視系統看到車廂內狀況，啟動應變措施。

盧秀燕說，緊急對講機當初設計長按是為避免誤觸或謊報，免得一天到晚「狼來了」，這次事件雖是個案，但要從中學習並改進，行控中心目的就是隨時注意列車行駛狀況；市府將建議中捷縮短緊急對講機長按秒數。

民進黨議員陳俞融說，中捷捷警隊效率太慢，連趕到案發現場都要花廿分鐘搭計程車，機動性顯然不足；中捷運量目前全國最低，還不斷發生事故，顯示盧市府毫無能力經營，通車以來重大事件共發生四起，今年已兩起意外事件，市民對中捷毫無信心。