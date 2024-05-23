率先抵抗凶嫌 馬尾哥：被砍後 本能抓住刀子

洪姓男子前天在台中捷運持刀隨機攻擊，重傷的呂姓少年昨已轉到一般病房。市長盧秀燕昨宣布，見義勇為民眾協助制伏歹徒，將公開表揚，可終身免費搭乘台中捷運；二名傷者市府會負擔所有醫療費用，民間團體另致贈廿萬元慰問金。

廿八歲許姓乘客和洪扭打，臉、手部受傷，手術後送普通病房，預計一周出院，未來臉部恐留傷疤。當時他浴血抵抗，最後與眾人合力制伏洪男；因他留長髮束成馬尾，被網友封為「馬尾哥」。許母對兒子傷勢不捨，直呼「搭捷運怎麼會發生這種事」？

許男說，洪在水安宮站上車，就坐他旁邊，洪亮刀後，他本以為洪沒有真正要砍人，直到被砍後才知道洪是認真的，被砍一刀後本能馬上抓著刀子，以免被砍第二刀，一開始眾人驚惶後退，他退無可退又站在和洪對峙位置，馬上被鎖定，「逃也沒什麼太大意義，所以只好硬著頭皮面對」。

「起初覺得很無助」。許男說，本來只有他一人獨自抵抗，他想搶刀但搶不到，大喊三、四聲向其他乘客求助，眾人才一起制伏凶嫌，先搶下菜刀，洪又掏出口袋預藏水果刀，他在搶刀時手也受傷。在眾人努力下，「捷運到站開門前嫌犯已經被打趴」；不過到站後，他滿身是血被一名乘客誤以為是嫌犯，一直拿雨傘戳他，讓他哭笑不得。

前環保署長魏國彥案發時在車廂內，目擊全程。他說，許男「勇者不懼，臨危不亂。」

重傷的呂姓高二生傳出好消息，他身中三刀，鎖骨小碎片骨折，胸骨斷裂，急救後進加護病房觀察；院方昨宣布他病況穩定、意識清楚，轉到一般病房。

盧秀燕昨天在市議會開議前受訪表示，經討論將在治安會議上公開表揚，見義勇為的民眾終身免費搭乘中捷。影片中研判至少十六名民眾挺身而出，目前僅確認六人身分。