中捷砍人 疑有預謀 凶嫌羈押

屏東市洪姓男子前天在台中捷運隨機行凶，砍傷二人，他犯案前吞服大量藥物，被送醫強制洗胃後無礙，警方前天南下搜索洪住處，昨天依殺人未遂等罪嫌將洪移送；由於他疑似預謀犯案，且檢察官根據相關事證認定他犯案時「心智正常」，向法院聲請羈押獲准。

總統賴清德身兼民進黨主席，他昨天在民進黨中執會表示，要用最嚴厲的態度譴責暴力與不法行為，指示加強心理衛生的資源，避免相關事件再次發生。相關單位要與地方政府，從警政、大眾運輸安全、社會安全網等方面來合作。

檢警調查，廿歲洪男是醫療院所列管對象，熱衷政治，支持廢死立場，日前大法官辯論死刑議題，他疑為凸顯立場，在總統賴清德甫上任、鄭捷案十周年時模仿犯案。

據了解，洪男私下表示因台北有鄭捷案，捷運防範程度高，女友父親與高雄捷運有關，避免麻煩，所以選台中犯案。

檢警查出洪五月中旬在高雄市一家醫院拿一個月分量精神疾病慢性處方箋藥物，一周前在高雄路竹區一間五金行購買一把菜刀、兩把水果刀，十九日晚間六時許從台南搭高鐵北上，入住台中西屯區一間汽車旅館，廿一日上午十時許退房後前往犯案。

洪男犯案前把行李寄在捷運置物櫃內，只拿取裝刀提袋，並在廁所內吞服處方箋藥物，藥袋被發現時已揉折無內容物，處方箋顯示有五種藥物，判斷洪吞藥多達數十顆。

案發後檢方採取三大作為，包括聲請搜索票後指揮警方南下高雄搜索洪男住處等，未發現可疑物品，或有事前計畫犯案事證。

另同步向高雄市衛生局調閱洪男就診紀錄，評估精神狀態；檢察官並親自到案發車廂內勘驗、採證，保全所有證據。

洪昨天下午被依殺人未遂等罪移送台中地檢署，檢察官訊後認定洪涉犯殺人未遂、傷害、恐嚇公眾及恐嚇危害等罪，犯罪嫌疑重大，所犯為五年以上有期徒刑之重罪，有反覆實施之餘，向法院聲請羈押。

檢方昨天複訊時，洪男就檢察官問題一問一答，沒有答非所問，精神狀態看起來無異常，檢方認定洪男作案當下、犯後態樣等，都是心智正常之人。

洪男父母昨天在律師陪同下，透過媒體鏡頭向傷者及外界道歉，五度九十度鞠躬。洪父說，此事會與妻兒一起面對，也會對傷者負責，坦認自己是「不負責任的父親」、「我做錯了，我沒有教好小孩」。