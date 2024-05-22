快訊

短延時強降雨來了！ 15縣市大雨特報恐下到晚上

輸液大廠造假遭關廠！缺口達196萬瓶 食藥署估10月才能恢復

堅守Windows XP不升級 實測上網2分鐘「病毒全面攻占」最終結果超慘

中捷砍人案「防身噴霧有用嗎」？網：得噴中眼睛 且有極大風險

聯合新聞網／ 綜合報導
洪姓男子昨（21日）在中捷車廂內揮刀攻擊，被同車乘客制伏，警方獲報到場時，洪躺臥在車廂地面。聯合報系記者陳宏睿／翻攝
洪姓男子昨（21日）在中捷車廂內揮刀攻擊，被同車乘客制伏，警方獲報到場時，洪躺臥在車廂地面。聯合報系記者陳宏睿／翻攝

台中捷運昨天發生砍人事件，一名20歲洪姓男子在車廂持刀砍人，造成28歲許姓男乘客與呂姓高二男乘客受傷送醫。有民眾好奇防身噴霧在中捷這種密閉空間是否有幫助，引起網友熱烈討論。

一名網友在PTT指出，防身噴霧應該是最平易近人的防身物品之一，不過在中捷這種密閉空間，且凶手是拿利刃的情況下，「還會有幫助嗎」？

對此，鄉民們紛紛表示「有用啊！但應該還是會挨一刀」、「噴得到眼睛有用，但亂揮刀狀態也是危險」、「絕對有，只是周圍的人也會中招」、「能噴到臉一定有用，之前看過路殺棒球隊，再壯被噴到都是喪失行動力」、「膠狀的比較有用」。同時也有人認為「沒用，轉身跑才是正解」、「沒用，變成瘋狂亂揮舞」、「如果搏鬥中，可能會誤傷友軍」。

昨天剛好是北捷隨機殺人案十周年，中捷發生持刀傷人事件，當時奮力阻止洪男持刀傷人的許姓旅客臉部被割傷、血流滿面，導致其左臉有9公分撕裂傷，手術後已轉普通病房，英勇行為被稱作「馬尾哥」。另一名傷勢嚴重的17歲呂姓高二生，因身中3刀、傷口總長22公分，經送往林新醫院手術清創、縫合傷口等搶救，進加護病房觀察，院方今表示呂男因病況穩定、意識清楚，呼吸正常，預計中午就能轉到一般病房。

台中市 台中捷運

延伸閱讀

中捷隨機砍人3傷…Cheap列「10大英雄」致敬：台中人的驕傲

中捷砍人案 英勇抵抗馬尾哥曝負傷浴血肉搏過程「到站前嫌犯已被打趴」

中捷隨機砍人捷警竟搭「小黃」趕到場 盧秀燕：增加警用機車

相關新聞

影／中捷砍人醫專男一周前買刀預謀母痛哭 台南搭車台中犯案影像曝

屏東市洪姓男子昨天持刀在台中捷運行凶，攻擊陌生的乘客，造成兩乘客受傷，其中少年傷勢嚴重，洪男過去曾有精神疾病就醫紀錄，檢...

中捷隨機砍人捷警竟搭「小黃」趕到場 盧秀燕：增加警用機車

台中捷運昨日發生持刀隨機砍人事件，台中捷運警察隊竟然搭乘「小黃」計程車到市政府站抓人，還比轄區派出所的警察晚到，引發外界...

中捷砍人案「防身噴霧有用嗎」？網：得噴中眼睛 且有極大風險

台中捷運昨天發生砍人事件，一名20歲洪姓男子在車廂持刀砍人，造成28歲許姓男乘客與呂姓高二男乘客受傷送醫。有民眾好奇防身噴霧在中捷這種密閉空間是否有幫助，引起網友熱烈討論。

中捷砍人案 英勇抵抗馬尾哥曝負傷浴血肉搏過程「到站前嫌犯已被打趴」

台中捷運昨驚傳20歲洪姓男子持刀攻擊，28歲許姓乘客臉部遭砍傷仍浴血抵抗、與眾人合力制伏洪男，英勇事蹟被網友封「馬尾哥」...

中捷隨機砍人3傷…Cheap列「10大英雄」致敬：台中人的驕傲

台中捷運昨天發生持刀隨機傷人事件，20歲洪姓男子在行進間的車廂內揮刀，包含凶嫌在內，共3人受傷。事發當下同車廂28歲許姓男子等人見狀，分別持雨傘、包包衝上前阻止，合力制伏凶嫌，許男還被網友封為見義勇為的「馬尾哥」。車廂內影片曝光後，Cheap也擷取10張照片，盤點整起事件的「10大英雄」。

砍人醫專生仿鄭捷行兇 選中捷原因：北捷人太多高捷民進黨執政

屏東市洪姓男子昨天持刀在台中捷運行凶，造成兩乘客受傷，其中少年傷勢嚴重，洪男有服用精神藥物的紀錄，據透露，洪男雖然在臉書...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。