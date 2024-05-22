中捷砍人案「防身噴霧有用嗎」？網：得噴中眼睛 且有極大風險

台中捷運昨天發生砍人事件，一名20歲洪姓男子在車廂持刀砍人，造成28歲許姓男乘客與呂姓高二男乘客受傷送醫。有民眾好奇防身噴霧在中捷這種密閉空間是否有幫助，引起網友熱烈討論。

一名網友在PTT指出，防身噴霧應該是最平易近人的防身物品之一，不過在中捷這種密閉空間，且凶手是拿利刃的情況下，「還會有幫助嗎」？

對此，鄉民們紛紛表示「有用啊！但應該還是會挨一刀」、「噴得到眼睛有用，但亂揮刀狀態也是危險」、「絕對有，只是周圍的人也會中招」、「能噴到臉一定有用，之前看過路殺棒球隊，再壯被噴到都是喪失行動力」、「膠狀的比較有用」。同時也有人認為「沒用，轉身跑才是正解」、「沒用，變成瘋狂亂揮舞」、「如果搏鬥中，可能會誤傷友軍」。

昨天剛好是北捷隨機殺人案十周年，中捷發生持刀傷人事件，當時奮力阻止洪男持刀傷人的許姓旅客臉部被割傷、血流滿面，導致其左臉有9公分撕裂傷，手術後已轉普通病房，英勇行為被稱作「馬尾哥」。另一名傷勢嚴重的17歲呂姓高二生，因身中3刀、傷口總長22公分，經送往林新醫院手術清創、縫合傷口等搶救，進加護病房觀察，院方今表示呂男因病況穩定、意識清楚，呼吸正常，預計中午就能轉到一般病房。