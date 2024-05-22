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中捷隨機砍人3傷…Cheap列「10大英雄」致敬：台中人的驕傲

聯合新聞網／ 綜合報導
洪姓男子（右）是南部醫專生，昨早搭台中捷運時，精神失控，持預藏三把刀攻擊乘客，綁馬尾的許男（中）與其他乘客合力將洪制伏。圖／摘自黑色豪門企業
洪姓男子（右）是南部醫專生，昨早搭台中捷運時，精神失控，持預藏三把刀攻擊乘客，綁馬尾的許男（中）與其他乘客合力將洪制伏。圖／摘自黑色豪門企業

台中捷運昨天發生持刀隨機傷人事件，20歲洪姓男子在行進間的車廂內揮刀，包含凶嫌在內，共3人受傷。事發當下同車廂28歲許姓男子等人見狀，分別持雨傘、包包衝上前阻止，合力制伏凶嫌，許男還被網友封為見義勇為的「馬尾哥」。車廂內影片曝光後，Cheap也擷取10張照片，盤點整起事件的「10大英雄」。

Cheap粉專指出，第一位英雄是「長髮男」，全場與洪姓嫌犯肉搏，搞得自己渾身是傷，根本「我的超人」；第二位英雄是「短褲男」，英勇從嫌犯手中奪刀；第三位英雄是「傘哥」，雖然一開始「誤傷友軍」，以為蓄留長髮的許姓男子才是凶手，而不斷拿雨傘狂鎚長髮男背部，慌亂中被民眾糾正後，依舊合力制伏洪男。

第四位英雄是衝上前奪刀的「黑衣大叔」，他與第五位協助奪刀的「黑衣大姊」被譽為奪刀雙人組，兩人合作無間取走嫌犯手裡的致命武器；第六位英雄是「白帽女」，在一陣混亂中瘋狂亂鎚，雖然看似攻擊性不高，不過她的英勇行徑依舊值得讚賞；第七位「藍衣女」捏凶嫌的耳朵，看了讓人覺得「這真的痛」。

第八位英雄被封為「刺青坦克」，即便上前幫忙的行為看似姍姍來遲，卻仍全力輸出攻擊；第九位「短髮男」使用刀背協助制伏凶嫌，看起來還知道要手下留情；而第十位英雄要歸功於「攝影者」英勇拍攝，錄下整個案發經過，「可給予普立茲獎」。

分析文曝光後，網友表示「長髮哥應該要給他公開表揚，感謝他不顧自身危險保護所有乘客的安全」、「沒長髮哥坦住，讓其他人先去布陣，受傷的人數應該會更多，真的猛將」，並認為「傘哥」雖然一開始打錯人，但是他「願意站出來，就值得讚揚他的勇氣，他只是當下太慌亂」、「幫雨傘哥補個血，他比較晚到現場可能還沒進入狀況，被現場民眾糾正後就有改變攻擊對象了。發生這種事一般人大都會往事發地反方向逃，但影片畫面可以看到雨傘哥是往事發地跑去幫忙，這勇氣真的值得稱讚」。

另有網友表示「我嚇到，台中人也太勇敢，是我的話一定狂跑」、「真的不要亂惹我們台中人，全部都非常驍勇彪悍」、「捨己為人，台中人的驕傲啦」、「買下車票時，應該就會有乘車保險了吧！這一筆真的不能放過」。

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