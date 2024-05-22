聽新聞
test
0:00 / 0:00
鄭捷案被害人：刑法加重及死刑有必要
當年被鄭捷攻擊、左胸有深入穿刺傷的陳亮志，昨晚重返北捷江子翠捷運站接受本報專訪。他說，中捷事件跟鄭捷案都是個案，兩者沒有關聯；他認為應該用嚴刑峻法，台灣刑法刑度比起其他國家來得輕，歹徒不會害怕，應該加重，當年台南「湯姆熊割喉案」嫌犯居然說出「在台灣殺一、二個人也不會判死刑」，刑法加重及死刑還是有嚇阻作用，對善良的台灣社會有幫助。
陳亮志表示，社安網人員讓許多人過得好、讓社會相安無事，但卻得不到社會大眾的肯定，出事就遭嚴厲譴責，似乎一切的努力都是白費，但不論再怎麼防範，總會有出錯的一天。多年來其實並沒有再發生如當年鄭捷案嚴重的隨機殺人事件，社安網人員已有在努力，他覺得不須過度指責。
陳亮志指出，他希望不論是鄭捷或昨天嫌犯父母，都能走出心裡的牢籠，他們是更可憐的隱形受害者，不該受到歧視或霸凌。
當年頸部被鄭捷割傷的王辰光表示，中捷站距太長，經歷鄭捷案後，他搭中捷總覺得好像隨時會發生事情，警察、保全早就該時常在中捷車廂內巡邏。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言