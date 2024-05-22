鄭捷案被害人：刑法加重及死刑有必要

當年被鄭捷攻擊、左胸有深入穿刺傷的陳亮志，昨晚重返北捷江子翠捷運站接受本報專訪。他說，中捷事件跟鄭捷案都是個案，兩者沒有關聯；他認為應該用嚴刑峻法，台灣刑法刑度比起其他國家來得輕，歹徒不會害怕，應該加重，當年台南「湯姆熊割喉案」嫌犯居然說出「在台灣殺一、二個人也不會判死刑」，刑法加重及死刑還是有嚇阻作用，對善良的台灣社會有幫助。

陳亮志表示，社安網人員讓許多人過得好、讓社會相安無事，但卻得不到社會大眾的肯定，出事就遭嚴厲譴責，似乎一切的努力都是白費，但不論再怎麼防範，總會有出錯的一天。多年來其實並沒有再發生如當年鄭捷案嚴重的隨機殺人事件，社安網人員已有在努力，他覺得不須過度指責。

陳亮志指出，他希望不論是鄭捷或昨天嫌犯父母，都能走出心裡的牢籠，他們是更可憐的隱形受害者，不該受到歧視或霸凌。

當年頸部被鄭捷割傷的王辰光表示，中捷站距太長，經歷鄭捷案後，他搭中捷總覺得好像隨時會發生事情，警察、保全早就該時常在中捷車廂內巡邏。