快訊

台梵關係將生變？梵蒂岡：盼在中國派設常駐代表

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中捷車廂內揮刀影片廣傳 專家憂模仿效應

聯合報／ 記者袁志豪余采瀅趙容萱／連線報導
高雄市洪姓男子昨在台中捷運持3把刀砍人，造成2人送醫，洪男躺在車廂內被制伏。記者陳宏睿／翻攝
高雄市洪姓男子昨在台中捷運持3把刀砍人，造成2人送醫，洪男躺在車廂內被制伏。記者陳宏睿／翻攝

十年前北捷發生鄭捷隨機殺人案後，不但有人成立粉絲團歌頌，還引來一連串模仿風潮；洪姓男子在中捷車廂內揮刀傷人，各捷運公司及警方都全力預防模仿犯出現。銘傳大學犯罪防治學系副教授王伯頎表示，社會邊緣人較易受刺激出現模仿效應，不健康人格者也較易接受負面訊息刺激而付諸行動，應多關懷特殊孩子，讓情緒有出口，避免發洩在其他人身上。

「我很擔心新聞重複放送…」王伯頎說，不斷播放犯罪影像可能會有重複加強刺激效應，甚至出現錯誤的英雄式認同或崇拜，進而出現一連串模仿事件，建議媒體報導新聞時也要植入正向觀念。

王伯頎表示，洪姓男子選在鄭捷犯案十年後的同一天犯案，讓人合理懷疑有模仿效應，但細究卻又不完全一樣；服藥或壓力都可能是讓洪「出現情緒」原因，但因宣洩可能傷及社會其他人，要留意預防。

他說，心理疾病患者有年輕化趨勢，政府應建立心理健康篩檢機制，在充分保護個資不外洩以避免汙名化的情況下，安排民眾檢測身心狀態；或許可在入學時初篩，進入社會後透過公司或服務單位提供協助方案，再輔以社會安全網，才可能網住這些潛在的壓力爆發者。當然，必須探究犯罪發生真實原因，負面想法變多、言行偏激都是前兆，對症下藥很重要

台中精神科醫師林本堂說，精神疾病患者發病時可正常搭車、買東西，與正常人無異，但意識會受到妄想、幻聽等精神症狀控制。他認為精神疾病患者若未好好接受治療就可能發病，甚至做出自傷或傷人行為，最好的做法是社會、公衛、家庭要關懷，也要一輩子追蹤、規畫治療。

中捷 北捷 台中市 台中捷運 捷運 精神疾病 鄭捷

延伸閱讀

鄭捷案10周年發生中捷攻擊事件 她嘆：鄭捷有死刑制裁

殺人未遂犯跨縣市趴趴走…北捷未接獲資訊 議員批社安網大破洞

影／搭捷運遇隨機砍人怎麼辦？善用隨身物 警察教你自保

影／不要再有第二個鄭捷！藍新北黨團反對政府「預謀廢死」

相關新聞

北捷殺人案10周年…中捷隨機砍人 乘客1傷1命危

台中捷運昨天發生持刀隨機傷人事件，廿歲洪姓男子在行進間的車廂內揮刀，造成兩名乘客受傷，其中一人命危；洪犯案後被傷者及乘客...

砍人洪嫌有精神疾病紀錄 將採檢追查犯案前是否服藥

洪姓男子昨天持刀在台中捷運隨機傷人，落網時精神狀況不佳，數度咆哮嘶吼，他曾有精神疾病就醫紀錄，犯案前是否服藥影響精神狀況...

驚悚現場…歹徒上車就砍人 馬尾哥勇奪刀

「戴口罩的歹徒，一上車就亮出菜刀，直接攻擊一名乘客頸部，接著又朝我的方向走來。」一名外籍女乘客回憶洪姓男子行凶瞬間仍心有...

鄭捷案被害人：刑法加重及死刑有必要

當年被鄭捷攻擊、左胸有深入穿刺傷的陳亮志，昨晚重返北捷江子翠捷運站接受本報專訪。他說，中捷事件跟鄭捷案都是個案，兩者沒有...

中捷車廂內揮刀影片廣傳 專家憂模仿效應

十年前北捷發生鄭捷隨機殺人案後，不但有人成立粉絲團歌頌，還引來一連串模仿風潮；洪姓男子在中捷車廂內揮刀傷人，各捷運公司及...

歪腦筋真快！中捷長髮男救人...詐團馬上冒用發訊騙人

屏東市洪姓男子今早在台中捷運車廂持刀砍人，洪在今天傍晚結束治療後，被帶回警局詢問，洪拒絕夜間偵訊，要待明天才能釐清案情，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。