驚悚現場…歹徒上車就砍人 馬尾哥勇奪刀

「戴口罩的歹徒，一上車就亮出菜刀，直接攻擊一名乘客頸部，接著又朝我的方向走來。」一名外籍女乘客回憶洪姓男子行凶瞬間仍心有餘悸。她說，她與其他乘客見狀一擁而上，或環抱、或搶刀自救，也拉歹徒衣服，試圖絆倒對方阻止行凶，「我衣服上的血跡是奪刀乘客留下的」。

目擊的夫妻說，洪男一上車就拔刀，乘客見狀立刻大喊「幹什麼」，隨即有乘客驚慌尖叫；部分乘客往後退，有人則拿雨傘等物品自衛，並試圖上前打掉洪手上的刀。另有目擊者說，其中一名乘客很勇敢，上前把持刀歹徒抓住扭打，但被刀刺傷。

目擊者表示，歹徒眼神冷漠走向受傷的許姓男子，隨即持刀刺向一旁呂姓少年，呂受傷哀號，歹徒仍持續猛刺；一名手部刺青男子見事態不對，上前緊抓洪持刀的右手，眾人隨後一擁而上協助壓制，其他人也上前搥打洪的頭部，直到站務人員趕到。

許姓男子左臉頰有九公分撕裂傷，手術清創縫合後，已轉送普通病房。他在社群媒體貼文謝謝大家關心，出手術室了，生命沒有危險。疑似許的女友也在社群軟體發文說，她跟男友約見面，還跟男友說騎車很危險、搭捷運就好，「結果男友說在捷運站遇到隨機殺人，我真的是要瘋掉了」。

許姓男子蓄著長髮，被網友封為見義勇為的「馬尾哥」，台中某健身房發現許是常客，還曾報名參加健力比賽，馬上向老闆提報要贈送許一年的會員，已獲同意。案發時剛好在車內的前環保署長魏國彥說，當時他拎起隨身公事包準備抵禦歹徒，看見許姓男子勇敢和歹徒扭打，制伏歹徒後，許跑出站外時滿臉是血還冷靜報案，令人敬佩。

呂姓少年的父親質疑，歹徒持刀行凶竟要乘客冒險搶刀，希望中捷至少隨車要有警察或保安員。

台中市長盧秀燕昨在議會備詢說，此案有兩名台中市民受傷，市府會全責負起醫療費用。