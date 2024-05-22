砍人洪嫌有精神疾病紀錄 將採檢追查犯案前是否服藥

洪姓男子昨天持刀在台中捷運隨機傷人，落網時精神狀況不佳，數度咆哮嘶吼，他曾有精神疾病就醫紀錄，犯案前是否服藥影響精神狀況？檢警已指示醫院採集相關檢體釐清。外傳他熱中政治議題，支持廢死，為引起賴清德政府注意，刻意選在五二○隔天犯案，但未獲檢警證實。

台中地檢署檢察官陳宜君昨到現場勘查，認為洪姓男子疑有精神疾病狀況，加上有護理相關專業，犯案前是否有服藥，屬於偵查重點，要求警方、醫院採集相關檢體，釐清洪犯案時的精神狀況是否有達到辨識違法能力降低或欠缺的程度。

外傳洪姓男子對於政治十分熱中，關心廢死議題，但檢警檢視洪的臉書並沒有此一發現；洪臉書張貼的多是對於職棒賽事、藝人團體及疫情期間醫護人員權益等議題，幾乎未見政治相關話題，僅在兩年前分享電影「十二怒漢」寫到「你敢保證你的答案會是真相嗎？」他說該影片是他最喜愛的電影。

洪姓男子昨早搭台中捷運時，預藏三把刀。記者陳宏睿／翻攝

「十二怒漢」一九五七年在美國上映，描述一名貧民窟少年被控殺父，法院審理期間，起初十二名陪審員僅有一人相信少年無罪，直到結局才逆轉。

另外，洪的社群頁面還有就學時參與護理生「加冠」儀式誓詞，「希望可以在有人需要我們的地方，讓我們陪他們度過。」另外在高雄某醫院實習時獲病患家屬肯定，院方今年四月間曾在官網公布家屬感謝函。洪姓男子為何從立志救人的白衣天使變成捷運車廂行凶者？檢警還要調查。

「兒子做錯了，是我這個做父親的沒教好，對不起傷者。」洪父昨非常自責，趕往台中前很擔心傷者傷勢，他表示會與妻子會向傷者賠罪。他說，兒子都在實習，平常比較少聯絡，「很多事情我沒有辦法」，兒子已成年了，要為自己的行為負責，「現在我的兒子不重要，重要的是傷者，傷者沒有錯，不應該受傷，是我的兒子做錯了」。