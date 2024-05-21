中捷涉案人被指列管 醫師：連結疾病相當不妥

台中捷運發生持刀傷人案，中市警方指涉案人為衛生局列管個案，「有心理疾病」。對此，高雄耕心診所院長林耕新說，曝光嫌犯病史相當不妥，是在做相關連結，好像精神病發作才殺人。

台中市政府警察局長李文章今天在台中市議會答詢說，涉案人是衛生局列管個案，「有心理疾病」，是否為隨機殺人待釐清。

林耕新表示，案發後就曝光嫌犯有精神疾病歷史，相當不妥，這已是在做相關連結，好像精神病發作才殺人。

林耕新強調，或許有相關，但不應沒查就連結，至少應該說要鑑定。精神衛生法第38條明白規範「任何人不得以公開之言論歧視病人、或不當影射他人罹患精神疾病。」不然，精神病患經常被污名化，有狀況都不敢求診了。

高雄市長陳其邁今天也在議會答詢表示，涉案人的動機需調查釐清，這都有待專家評定，不宜擅自揣測疾病或動機。

高雄市衛生局表示，經查涉案人居住地在屏東，與家人同住，2020年3月於因病於屏東就醫住院；並於同年8月至高雄就學至今。2020年後，涉案人由家人持續支持照顧，且規律在屏東就醫並服藥。

對於涉案人是否因精神疾病被列管，高雄市衛生局表示，依照法規，無法進一步透露相關資訊。至於行為發生原因，有待台中進一步釐清調查。