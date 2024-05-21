中捷砍人犯嫌4月曾於高雄某醫院實習 病患感謝字句曝光

中捷今日發生持刀砍人案，洪姓嫌犯家住屏東，就讀高雄某醫專護理科，今年3、4月曾在高雄某醫院實習。高雄市衛生局表示，洪某2020年3月曾因病於屏東就醫住院，並於同年8月至高雄就學迄今。實習醫院表示，洪男在實習期間表現穩定，沒什麼異樣。

高市衛生局表示，經查洪某與其家人同住，居住地為屏東，2020年3月曾因病於屏東就醫住院，並於同年8月至高雄就學迄今。經調閱其就醫紀錄，確認自2020年後家人持續支持照顧、且規律在居住地縣市就醫並服藥。至於行為發生原因有待進一步釐清調查。

洪某今年3月18日至4月12日，也曾在高雄某醫院實習。醫院表示，洪男在實習期間表現穩定，沒什麼異樣，並已於4月12日於實習期滿。

在醫院的網站「肯定本院服務專區」上，也有病患對於洪某在實習期間的悉心照顧表達感謝，並要醫院給予表揚。

內容寫道「台端身體違和，於本院醫療期間，對O病房OO醫專洪O實習學生的悉心照顧，定為轉達及表揚。」「令堂身體違和，於本院醫療期間，對腎臟科醫師，O病房護理師及OO醫專洪O實習生的悉心照顧，定為轉達及表揚。」