中捷砍人案緊急按鈕無效？中捷澄清：防誤觸需持續按壓

台中捷運今天中午驚傳喋血案。來自高雄的20歲男子，因有精神相關病史被高市府列管，今中午以情緒不好為由，在中捷車廂內隨機砍人。市議員黃馨慧指出，事發當時，有民眾按壓緊急按鈕，卻無人回應，建議加派捷運警察隨車。中捷董事長顏邦傑表示，按鈕避免誤觸，需「持續按壓」才能能與緊急單位通話，並非無人回應；警察局長李文章表示，即日起會提高見警率，讓市民按心。

台中捷運今天發生男子持刀砍人案，嫌犯20歲男子住高雄，在高雄有精神相關病史被列管，他昨天從高雄北上，準備兇器，警方還在了解動機，嫌犯刻意挑選中捷作案，但最後仍以警方偵辦結果為主。

高雄洪姓男子為護專生，昨北上台中，今天中午在台中捷運水安宮搭車，往北屯總站方向，卻因情緒不好，在市政府站拿出菜刀，隨機攻擊列車旅客，後來同車廂熱心旅客湧上前壓制。

黃馨慧今在市政總質詢時表示，有民眾反映，在事發當下，按了緊急按鈕，卻無人回應。顏邦傑表示，按鈕避免誤觸，需「持續按壓」才能能與緊急單位通話，此次民眾單純「按一下」，中捷同仁接起電話時，已經無法對話，並非無人回應。

黃馨慧說，隨車人員在車廂上，未有防身設備，若發生類似緊急事件無法處理，應多加派捷運警察隨車，讓民眾在車廂內可以安心一點。

李文章說，捷運警察隊即日起便會加派警力，提高見警率，讓市民安心。