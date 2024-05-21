避免中捷模仿效應 高雄捷運2倍警力加強巡邏
20歲洪姓男子今天上午在台中捷運列車上持刀砍人，遭乘客合力制伏；高雄捷運公司為避免模仿效應，通告全線站務人員、司機員加強警戒，高雄捷運警察也以2倍警力加強巡邏。
高捷公司今天向中央社記者表示，今天已通告捷運及輕軌司機員，以及各車站站務人員與保全加強警戒，注意是否有異常狀況，避免模仿效應。
高捷公司指出，目前每日捷運警察都會於全線車廂巡邏，民眾於車上若有突發狀況，可透過緊急對講機向司機員求助，司機員會立即回報行控中心，通知警消醫等單位於下一站等候，待列車進站即給予必要支援與狀況排除。
高捷公司表示，如外力支援尚未抵達，將由司機員與站務員協助旅客緊急疏散，而未來捷運延伸線及黃線車廂都會裝有監視器，紅、橘線會在年底前完成安裝。
高雄捷運警察隊表示，原訂有50人次進行2小時1次巡邏，為避免模仿效應，加派警力加入，目前增派至100人次巡邏；此外，今天也要求警力分不同車廂上車並在列車來回走動，避免意外發生。
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