台股520後就跌了？ 法人：正好撿這三大族群的便宜

台股過去8次520總統就職當天漲跌各半，21日大盤指數出現震盪，盤中一度大跌逾百點，各類股下跌居多，金融股、營建股、航運股、觀光股跌勢更重，這時候到底能不能進場撿便宜？可以買什麼？法人認為，台股量縮觀望，520後整理機會高，但是，拉回就是買點，尤其是，金融股、殖利率概念股、AI股等，都可以趁機進場布局。

統計自1996年以來民選總統520就職日的台股表現，1996年、2000年、2004年、2008年，這4次的520當天都是下跌；但2012年(5月21日)、2016年、2020年、2024年，這4次520當天則是上漲。

台股21日以21,239.26點開出，下跌32.37點，一度翻紅坙21,307.78點，上漲35.45點，但盤中賣壓加重，指數再翻黑，一度下滑至21,131.62點，下跌140.01點，盤中高低點震盪達175.46點，各類股表現上，僅食品、電器電纜、鋼、生技、半導體、電腦週邊、電子組件 、綠能環保等較為抗跌。

營建股盤中跌幅逾2%、航運股、觀光股、金融股、電機機械、水泥股等跌勢較重，尤其是在520當天擔綱撐盤要角的金融股，盤中跌幅逾1%，金控股、證券股、產壽險股都是下跌的表現；有法人坦言，可能是公股在520的護盤階段結束後，趁機調節持股造成，先行獲利了結，逢低再買進。

不過，金融股是法人認為可以進場撿便宜的指標類股，證券分析師張陳浩表示，在KD及MACD指標轉弱下，520之後台股整理的機會高，20,000點可視為支撐，金融股受於投資利益，及債券的利益回沖，殖利率也不錯，是存股策略的首選標的。

張陳浩認為，金融股有壓回就是買點，下跌就買，首選壽險為主的金控股，包括國泰金（2882）、富邦金（2881）、新光金（2888）、開發金（2883）等，都值得留意，另外，玉山金（2884）則具有殖利率題材，台新光也有合併題材，也可以關注。

金融股之外，可以進場布局的還有殖利率題材的貨櫃股，另外，老AI股也是可以買進的標的，包括廣達（2382）、緯創（3231）、技嘉（2376）；散熱則可以關注力致（3483）、奇鋐（3017）、雙鴻（3324）等。

統一投顧董事長黎方國表示，21日大盤量縮，預估不到3,700 億元，為近幾個月的低量，主要是因為在輝達財報公布前，市場呈現觀望，因為先前幾家美國大廠財報公布後股價都下跌，造成市場的觀望心態，另一個理由則是在520總統就職演說後，等待大陸的相關回應。

黎方國認為，台股今年來漲幅達18.63%，上漲3,340.82點，以昨日的融資餘額達2,900億元來看，較去年底增加420億元，增幅17%，短線籌碼凌亂下，良性拉回整理是好的，加上ETF鎖定很多籌碼，台股大盤大跌不，先整理後，下半年再攻，20,000點將是未來台股的起跳點。

黎方國強調，台股拉回就是一個買點，考量AI的長期趨勢，積極型或是攻擊型的投資人，可以進場布局AI股，首選半導體、散熱、PCB等台灣具有競爭優勢的主流股。

黎方國指出，5~6月為股東會旺，接下來7~8月除權息，殖利率概念股也可以留意，以股價波動穩定的高殖利率股為標的，以賺了股利卻賠差價；還有一個可以布局的族群則是金融股，也具有殖利率題材，這兩類為穩健型投資人可以買進的標的。