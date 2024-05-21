賴總統喊打造「經濟日不落國」

賴總統昨（20）日就職演說，在產業政策方面，要讓台灣成為「經濟日不落國」，政府將與產業界密切合作，把握三大方向。

首先是「前瞻未來，智慧永續」，賴總統表示，面對氣候危機，必須堅定地落實2050淨零轉型；面對全球智慧化挑戰，站在半導體晶片矽島基礎上，將全力推動台灣成為「人工智慧之島」，促成人工智慧產業化，加速人工智慧創新應用。

賴總統說，透過數位及淨零轉型的雙軸力量，來協助中小企業升級轉型，打造智慧永續新台灣，創造台灣第二次經濟奇蹟。除投資新創，培育新世代隱形冠軍，也要大膽投資包括量子電腦、機器人、元宇宙，或精準醫療，各領域的前瞻科技。

第二個方向是「競逐太空，探索海洋」，賴總統允諾立下目標，讓台灣成為無人機民主供應鏈的亞洲中心，發展下一個世代通訊的中低軌道衛星，進軍全球太空產業；更要探索海洋，發揮海洋國家的優勢，豐富人民的海洋生活，並且投入海洋科技研究，推動相關產業發展。

第三個方向則是「布局全球，行銷全世界」。他說，台灣已經申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），會積極爭取加入區域經濟整合；跟世界民主國家簽訂雙邊投資保障協定，深化貿易夥伴關係，並解決碳關稅問題，進一步開拓發展空間。