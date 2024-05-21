賴總統就職 許勝雄提出三個期許

賴總統就職，金仁寶集團董事長許勝雄在就職典禮全程觀禮，他昨（20）日也提出產業界在三大面向的期許，包括建立產業鏈韌性、維持兩岸和平穩定，及發展多元化能源政策。

許勝雄表示，就職典禮現場塑造安和樂利、全民團結打造快樂祥和社會的氛圍，包括台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕、桃園市長張善政都到場觀禮，「大家不分黨派，為了國家的慶典而齊聚一堂，感覺蠻好的」。

談及產業界對新政府的期許，許勝雄指出，從建立產業鏈的韌性層面來看，牽涉到產業鏈整合議題，若產業鏈順利完成整合，韌性才會出現，而要進行整合，包括上下游產業經營環境、人才不足等面向都須審慎思考。

許勝雄認為，台商在全球許多國家地區布局，政府應積極簽訂自由貿易協定（FTA）、跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）等，若無法加入區域性經濟體，台商回台投資生產後再出口，缺乏優惠關稅，很難在全球貿易環境中擁有良好競爭力。

許勝雄坦言，台灣要加入CPTPP，政府需要非常努力排除困難，「這是很艱鉅的任務，困難度真的蠻高」，但如此才能讓台灣經濟持續成長，建立良好的招商環境，讓全世界台商回台投資。許勝雄並期許新政府能維持兩岸和平穩定。