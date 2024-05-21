快訊

賴總統兒子 昨天低調出席觀禮

「中華民國與中華人民共和國」 賴總統：互不隸屬

女警缺錢下海！身材火辣接客不斷 一周只上工1天兼差

聽新聞
test
0:00 / 0:00

商總：兩岸議題稍嫌硬了點 工總、工商協進會呼籲重啟對談

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導
商總理事長許舒博。圖／聯合報系資料照
商總理事長許舒博。圖／聯合報系資料照

賴總統520正式後發表就職演說，針對賴總統的談話，全國工業總會、工商協進會及全國商業總會昨（20）日同聲呼籲，新政府應盡快與對岸恢復交流；針對能源議題，三大工商團體也強調，政府應更開放核能在內的多元能源配置選項。

工總對賴總統的致詞，提出五大關切重點，首先針對人工智慧技術的應用，工總提醒，國內產業數位轉型存落差大、滲透力不足，如何普惠至傳統產業，是新政府應思考的問題；其次針對碳費議題，工總重申應拉高到行政院層級研議；三是擴大協助產業深化重點市場的經營；四是勿將核能摒除在國家電力配比之外。

三大工商團體對賴總統致詞回應
三大工商團體對賴總統致詞回應

最針對兩岸關係 ，工總強調，應盡快恢復有序交流，例如放寬大陸專業人士來台，政府可委託公協會、智庫等單位前往大陸台商投資集中區域，就符合台灣未來發展藍圖的特定供應鏈，制定全盤產業鏈招商計畫，以積極主動態度，前往大陸引導相關台商回台或進行台商輔導。

商總理事長許舒博表示，賴清德就職演說雖然對於激勵國內士氣有幫助，但在兩岸議題上稍嫌「硬」了一點，期許新政府可更有彈性處理兩岸事務。

工商協進會表示，賴總統未來施政將打造「健康台灣」，建議「五大信賴產業」應延續之前「5+2創新產業計畫」、「六大核心戰略展業」規劃，將生醫產業、民生產業納入，達到產業與社會均衡與多元發展的目標。

對於供電問題，工商協進會表示，台灣需要多元能源配置選項，才能強化國家能源韌性、及早達到淨零排放目標。

工商協進會也強調，兩岸關係對台灣穩定發展至關重要，期盼政府謹慎妥適處理兩岸關係，建議藉由多方管道與大陸進行溝通，釋放善意，重啟兩岸對話，促進兩岸恢復務實交流與合作。

兩岸關係 台商 新政府

延伸閱讀

賴總統接見美特使團 新團隊啟動盼台美關係更上層樓

伊朗總統萊希空難 多國領袖表示哀悼

新總統上任 侯友宜臉書建言：期待新政府溝通取代衝突

看賴清德就職演說 許舒博：無助於改善現況

相關新聞

賴推二次能源轉型 拚多元綠能

賴清德總統昨天在就職演說表示，大家需要穩定供電，他將推動第二次能源轉型，發展多元綠能、智慧電網，強化電力系統的韌性；新任...

觀察站／死抱非核神主牌 企業怎安心

賴清德總統宣誓就職後走馬上任，產業界原對賴政府充滿期待，特別是近期有鬆動跡象的核能政策，但行政院長卓榮泰昨表態不放棄「非...

賴提兩岸觀光 業者促解除禁團令

賴清德總統昨天就職演說表示，中國可和台灣民選合法政府在對等、尊嚴原則下進行合作，可先從重啟雙邊對等觀光旅遊，一起追求和平...

冷眼集／政府資源集中大廠 不利AI新創

賴清德總統在就職演說大談要讓台灣成為人工智慧之島，均以台積電取得全球半導體技術領先優勢為核心，產業界認為政府將資源集中於...

專家：台灣入CPTPP阻力 因賴變大

新任總統賴清德就職演說提出除了延續申請中的ＣＰＴＰＰ（跨太平洋夥伴全面進步協定），也將積極爭取加入區域經濟整合，與民主國...

賴總統喊打造「經濟日不落國」

賴總統昨（20）日就職演說，在產業政策方面，要讓台灣成為「經濟日不落國」，政府將與產業界密切合作，把握三大方向。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。