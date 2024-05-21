商總：兩岸議題稍嫌硬了點 工總、工商協進會呼籲重啟對談

賴總統520正式後發表就職演說，針對賴總統的談話，全國工業總會、工商協進會及全國商業總會昨（20）日同聲呼籲，新政府應盡快與對岸恢復交流；針對能源議題，三大工商團體也強調，政府應更開放核能在內的多元能源配置選項。

工總對賴總統的致詞，提出五大關切重點，首先針對人工智慧技術的應用，工總提醒，國內產業數位轉型存落差大、滲透力不足，如何普惠至傳統產業，是新政府應思考的問題；其次針對碳費議題，工總重申應拉高到行政院層級研議；三是擴大協助產業深化重點市場的經營；四是勿將核能摒除在國家電力配比之外。

三大工商團體對賴總統致詞回應

最針對兩岸關係 ，工總強調，應盡快恢復有序交流，例如放寬大陸專業人士來台，政府可委託公協會、智庫等單位前往大陸台商投資集中區域，就符合台灣未來發展藍圖的特定供應鏈，制定全盤產業鏈招商計畫，以積極主動態度，前往大陸引導相關台商回台或進行台商輔導。

商總理事長許舒博表示，賴清德就職演說雖然對於激勵國內士氣有幫助，但在兩岸議題上稍嫌「硬」了一點，期許新政府可更有彈性處理兩岸事務。

工商協進會表示，賴總統未來施政將打造「健康台灣」，建議「五大信賴產業」應延續之前「5+2創新產業計畫」、「六大核心戰略展業」規劃，將生醫產業、民生產業納入，達到產業與社會均衡與多元發展的目標。

對於供電問題，工商協進會表示，台灣需要多元能源配置選項，才能強化國家能源韌性、及早達到淨零排放目標。

工商協進會也強調，兩岸關係對台灣穩定發展至關重要，期盼政府謹慎妥適處理兩岸關係，建議藉由多方管道與大陸進行溝通，釋放善意，重啟兩岸對話，促進兩岸恢復務實交流與合作。