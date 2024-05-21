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冷眼集／政府資源集中大廠 不利AI新創
賴清德總統在就職演說大談要讓台灣成為人工智慧之島，均以台積電取得全球半導體技術領先優勢為核心，產業界認為政府將資源集中於已取得優勢的台積電等ＩＣ製造廠，很多ＡＩ新創發展恐難獲得關愛眼神，台灣半導體產業發展有頭重腳輕之虞。
台灣半導體生態系完整，吸引全球ＡＩ晶片開發商靠攏。但台灣要扮演全球發展ＡＩ的推手，還有諸多考驗。
首先，為滿足效能愈高的晶片，台積電得導入更導電的極紫外光（ＥＵＶ）設備，甚至比目前高出好幾倍用電量的高數值孔徑的ＥＵＶ，以台積電每年在台興建三到五個廠的速度來看，電力增速讓電網面臨嚴峻考驗。
此外，台灣制定半導體戰略方針，心中不應只有台積電等半導體大廠，應趁這波ＡＩ商機爆發，將位居全球第二的ＩＣ設計業能在獲得政府研發資源奧援下，搭上這波能主導未來十到廿年發展的半導體列車。
雖然賴總統強調台灣可站在半導體晶片矽島基礎上成為「人工智慧之島」，但有「台版晶片法案」之稱的產創條例修法上路後，符合資格者寥寥可數，大多是台積電、聯電、南亞科和華邦電和美光之類的ＩＣ製造廠。至於晶創計畫，相較微軟、OPEN AI等五大廠提出高達十七兆美元在ＡＩ的布局，仍是滄海一粟。
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