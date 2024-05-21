聽新聞
test
0:00 / 0:00

冷眼集／政府資源集中大廠 不利AI新創

聯合報／ 本報記者簡永祥
台積電。 路透
台積電。 路透

賴清德總統在就職演說大談要讓台灣成為人工智慧之島，均以台積電取得全球半導體技術領先優勢為核心，產業界認為政府將資源集中於已取得優勢的台積電等ＩＣ製造廠，很多ＡＩ新創發展恐難獲得關愛眼神，台灣半導體產業發展有頭重腳輕之虞。

台灣半導體生態系完整，吸引全球ＡＩ晶片開發商靠攏。但台灣要扮演全球發展ＡＩ的推手，還有諸多考驗。

首先，為滿足效能愈高的晶片，台積電得導入更導電的極紫外光（ＥＵＶ）設備，甚至比目前高出好幾倍用電量的高數值孔徑的ＥＵＶ，以台積電每年在台興建三到五個廠的速度來看，電力增速讓電網面臨嚴峻考驗。

此外，台灣制定半導體戰略方針，心中不應只有台積電等半導體大廠，應趁這波ＡＩ商機爆發，將位居全球第二的ＩＣ設計業能在獲得政府研發資源奧援下，搭上這波能主導未來十到廿年發展的半導體列車。

雖然賴總統強調台灣可站在半導體晶片矽島基礎上成為「人工智慧之島」，但有「台版晶片法案」之稱的產創條例修法上路後，符合資格者寥寥可數，大多是台積電、聯電、南亞科和華邦電和美光之類的ＩＣ製造廠。至於晶創計畫，相較微軟、OPEN AI等五大廠提出高達十七兆美元在ＡＩ的布局，仍是滄海一粟。

半導體 台積電

延伸閱讀

00878躍台股股東人數最多人氣王 超車中鋼

台積電人夫打遊戲迷上女網友 拋妻棄子去同居得賠錢

竹南科22日現場徵才 台積電、力積電等32家廠商設攤

台積電1.6nm：棄High NA曝光 力圖穩中求勝

相關新聞

賴推二次能源轉型 拚多元綠能

賴清德總統昨天在就職演說表示，大家需要穩定供電，他將推動第二次能源轉型，發展多元綠能、智慧電網，強化電力系統的韌性；新任...

觀察站／死抱非核神主牌 企業怎安心

賴清德總統宣誓就職後走馬上任，產業界原對賴政府充滿期待，特別是近期有鬆動跡象的核能政策，但行政院長卓榮泰昨表態不放棄「非...

賴提兩岸觀光 業者促解除禁團令

賴清德總統昨天就職演說表示，中國可和台灣民選合法政府在對等、尊嚴原則下進行合作，可先從重啟雙邊對等觀光旅遊，一起追求和平...

冷眼集／政府資源集中大廠 不利AI新創

賴清德總統在就職演說大談要讓台灣成為人工智慧之島，均以台積電取得全球半導體技術領先優勢為核心，產業界認為政府將資源集中於...

專家：台灣入CPTPP阻力 因賴變大

新任總統賴清德就職演說提出除了延續申請中的ＣＰＴＰＰ（跨太平洋夥伴全面進步協定），也將積極爭取加入區域經濟整合，與民主國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。