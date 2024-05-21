專家：台灣入CPTPP阻力 因賴變大

新任總統賴清德就職演說提出除了延續申請中的ＣＰＴＰＰ（跨太平洋夥伴全面進步協定），也將積極爭取加入區域經濟整合，與民主國家簽訂雙方投資保障協定。不過，中華經濟研究院區域發展研究中心主任劉大年認為，賴總統就職演說遭中共強硬反應，若兩岸關係更緊張，未來不但加入ＣＰＴＰＰ或其他功能性協定壓力更大，恐怕大陸會進一步加強經貿制裁，兩岸經貿可能繼續緊繃對抗。

「台灣能否加入ＣＰＴＰＰ，今年是關鍵的一年，最快第三季就會開執委會決定是否針對台灣加入案組成工作小組。」劉大年表示，原本地主國加拿大對台相對友好，但賴就職演說遭大陸國台辦強力反擊，顯示兩岸關係沒有進展，甚至可能更緊繃，如此一來，原本就反對台灣加入的大陸，可能會加大對其他國家施壓，導致台灣加入ＣＰＴＰＰ的阻力變大。

另外，一些比較不具敏感性的功能性國際協定，包括租稅投資保障協定等，會不會也因為兩岸衝突面臨更大挑戰也值得觀察，畢竟各國對中國大陸仍有些顧慮與忌憚。

劉大年表示，大陸商務部去年十二月廿一日認定台灣對大陸存在貿易壁壘，今年元旦起中止ＥＣＦＡ早收清單與石化相關十二項減讓關稅；今年一月商務部又釋出消息表示研擬中止機械、汽車零配件及紡織等產品減讓關稅，但迄今四個月沒有執行，賴清德就任前釋出可由兩岸執政黨展開良性對話等善意或許讓整件事有轉機，如今要擔心陸方會不會被賴的談話觸怒而執行。

他說，雖然台灣對大陸投資已明顯減少，但台灣對大陸仍有八○五億元貿易順差，政府仍要針對大陸貿易制裁增加而提早因應。

【記者陳熙文、周佑政、侯俐安／台北報導】賴清德總統昨就職演說強調要從三方向推動台灣發展，不但要打造智慧永續的新台灣，創造第二次經濟奇蹟，政府未來會跟產業界密切合作，把握「前瞻未來，智慧永續」、「競逐太空，探索海洋」和「布局全球，行銷全世界」三方向，打造台灣成為「經濟日不落國」。

賴總統指出，面對全球智慧化挑戰，台灣站在半導體晶片矽島基礎上，將全力推動台灣成為「人工智慧之島」，促成人工智慧產業化，加速人工智慧創新應用，讓產業人工智慧化，用人工智慧的算力來提升國力、軍力、人力和經濟力。

另外，未來要立定目標讓台灣成為無人機民主供應鏈的亞洲中心，也要發展下一個世代通訊的中低軌道衛星，進軍全球太空產業；更要探索海洋，發揮海洋國家優勢，豐富民眾海洋生活，投入海洋科技研究，推動海洋產業發展，提升國家競爭力，讓台灣的經濟與產業，往更多面向發展，無遠弗屆。