賴提兩岸觀光 業者促解除禁團令

賴清德總統昨天就職演說表示，中國可和台灣民選合法政府在對等、尊嚴原則下進行合作，可先從重啟雙邊對等觀光旅遊，一起追求和平共榮。不過，觀光業者直言，兩岸要恢復交流，台灣應該先釋出善意，解除不合理的六月禁團令，並開放海上客運。

觀光署長周永暉表示，業者關心的禁團令進度仍需跨部會協調，尚無更進一步報告。

中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽表示，賴總統就職演說提到要重啟雙邊觀光旅遊是種善意表達，但他認為須先將六月一日禁團令解除，否則要恢復雙邊旅遊有困難。中華民國旅行商業同業公會理事長蕭博仁也希望政府先解除六月禁團令；他說，兩岸重啟對話、交流是觀光業者多年期盼，若官方交流有困難就先恢復民間交流，目前大陸遊客來台需經聯審會評估是否有必要性、急迫性及不可替代性，建議台灣先釋善意，不再限制。

旅行商業同業公會全聯會榮譽理事長姚大光表示，台灣每年赴美旅遊六十幾萬人，美國來台觀光人數卻沒這麼多，台美航線沒因觀光人數不對等就中斷；大陸宣布開放福建一個省分民眾赴馬祖觀光，觀光人數不可小覷，台灣也應釋出善意，開放平潭到台灣的海上客運及直航復航，若真強調「對等」，可先限制觀光旅遊人數。

另外，賴總統提到勞保財務時重申「只要政府在，勞保絕對不會倒。」工鬥團體工鬥團體之一、新高市產業總工會理事長何政家認為最起碼須先讓撥補法制化，光喊勞保不會倒「只是一句屁話」，無法讓勞工安心。

何政家表示，勞保基金收支嚴重不平衡將於二○二八年用罄，政府五年來撥補二六七○億元救急發揮一些效益，但應建立明確、長久的撥補制度，例如比照基本工資審議，每年定期開會討論明年度的撥補額度，才能真正安勞工的心。

何政家表示，過去年改面向不脫「繳多、領少、延後退」，但台灣物價高漲，難道還要讓勞工少領、延後領嗎？工鬥主張增設「基礎年金」，設立樓地板保障低薪的弱勢勞工，不但要領得到，也必須夠用。另外，應一併檢討勞工退休金制度，將新制勞退金雇主提撥率從百分之六漸進式提高至十二、舊制退休金最高基數提至五十，否則未來年輕世代恐怕會是退休金保障最不足的一代。

全國金融業工會聯合總會秘書長韓仕賢則認為，延續撥補挹注勞保基金並非長久之計，除非政府能每年撥補一千億元以上，否則仍須著手進行制度改革；勞保年改是重大政策，與多數勞工切身相關，賴政府不可再像二修勞基法時強渡關山，須更著力於社會溝通與對話。