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國際穩定部隊先遣隊進駐加薩 以色列內閣批准
以色列外交部指出，以色列內閣今天批准國際穩定部隊（International Stabilization Force）先遣隊進入加薩，以解除巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯武裝。
路透社報導，以色列外交部在聲明中表示：「以色列的目標明確且從未改變：解除哈瑪斯（Hamas）武裝。」
聲明指出，以色列將繼續與美國及美國總統川普的和平理事會（Board of Peace）合作，處理所有加薩（Gaza）相關事務。
以色列外交部指控哈瑪斯違反協議，並且表示：「在哈瑪斯解除武裝、整個加薩走廊非軍事化之前，不會展開任何加薩重建工作。」
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