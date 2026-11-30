總部在卡達的半島電視台廿九日播出烏克蘭總統澤倫斯基專訪，他公開表態說，烏方準備好沿烏俄目前戰線停火，展開與俄羅斯的相關談判。他強調，此一立場轉變是烏方很大的妥協和讓步。

2026-11-30 00:03