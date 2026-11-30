華盛頓郵報廿八日引述兩位知情人士報導，在美以對伊朗發動攻擊後，伊朗利用美國科技富豪馬斯克旗下的太空探索科技公司（SpaceX）星鏈攻擊美軍。他為此大怒，至少兩位高階主管被開除。

美國和以色列二月底聯手對伊朗開戰後，隨著美國削弱伊朗傳統的通訊系統，星鏈似乎成為德黑蘭的替代通訊管道。星鏈服務在伊朗並未取得營運許可，但馬斯克曾表示，相關服務已在當地啟用。

據美國中央司令部今夏呈給國防部長赫塞斯的一份機密戰況報告，伊朗利用星鏈進行軍事指揮與管制，並支援無人機攻擊行動。

三月一日伊朗無人機攻擊科威特希艾巴港的美軍設施，造成六名美軍官兵喪生。SpaceX隨即加強對部分星鏈使用者的身分驗證要求。不過，尚無法確認伊朗是否在這起攻擊使用星鏈，五角大廈也尚未公布調查結果。

伊朗利用星鏈遂行對美國作戰的消息，令馬斯克大為光火，而之前他才不讓俄羅斯利用星鏈遂行對烏克蘭的作戰。SpaceX一月應烏克蘭要求限制星鏈使用，並與烏軍合作建立終端設備白名單，自二月起就停止向未列入該名單的設備提供相關服務。

為防止星鏈設備落入敵手，SpaceX自三月起加強全球經銷商管理，要求經銷商確認購買設備和啟用相關服務的客戶真實身分，並暫停原本允許授權經銷商透過下游經銷商，銷售設備與提供相關服務的「間接經銷計畫」，加強掌握設備的最終使用者。

然而，如何防止已流入伊朗的星鏈設備被伊朗武裝部隊利用仍是一大難題。分析家說，若全面停止相關服務，伊朗異議人士及民眾也將喪失重要的對外通訊管道。