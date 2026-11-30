總部在卡達的半島電視台廿九日播出烏克蘭總統澤倫斯基專訪，他公開表態說，烏方準備好沿烏俄目前戰線停火，展開與俄羅斯的相關談判。他強調，此一立場轉變是烏方很大的妥協和讓步。

對於十一月美國期中選舉共和黨大敗後，總統川普在烏俄戰爭扮演的角色，澤倫斯基在上述專訪說，川普仍是總統，在美國憲法上仍擁有相當足夠的權力，希望他運用相關權力尋求解決這場戰爭。

澤倫斯基表示，烏克蘭準備好接受沿目前戰線停火，暫停和俄國的戰爭行為，轉為外交談判。他提到，由於據烏方所知，俄國總統普亭拒絕從烏克蘭領土的俄占區撤離俄軍或讓這場戰爭結束，因此烏方準備好將烏軍「凍結」在目前據守位置及陣地。

但澤倫斯基又一次重申，烏方不會正式承認俄國兼併烏克蘭領土；俄占區的烏克蘭房舍與城鎮，就算已毀於戰火的，「都依然屬於我們」。他認為，一旦烏克蘭提議以領土交換和平，那普亭可能會試圖得寸進尺。

俄烏已鏖戰近五年，包括俄國二○一四年兼併的克里米亞，俄方已占據約一成九的烏克蘭領土。

澤倫斯基說，他相信美方真心想看到烏俄終戰。他呼籲華府藉由實施更多制裁，加強施壓莫斯科，並呼籲華府考慮一項重要的對烏軍援包裹方案。

澤倫斯基希望，川普在持續尋求讓烏俄終戰的同時，不要只逼迫烏方付出恢復和平代價；迫使烏克蘭割讓領土，既不公平、不公正、不正確，對包含美國的各方也犯下錯誤。

對於期中選舉後的美國新政局，澤倫斯基表示，烏克蘭獲美國兩大黨支持，他及其執政團隊將直接和自明年一月三日起由民主黨掌控的新國會合作。他表明，自己的優先要務，就是使普亭願以談判方式讓這場戰爭畫下句點。

對於烏克蘭廿二日以無人艇攻擊利比亞班加西港及其近海的三艘俄國船艦，其中的俄軍護衛艦「水星號」被擊沉，引發侵犯利比亞主權與讓俄烏戰火蔓延至地中海的爭議。澤倫斯基說，對烏方而言，運輸武器的俄國船艦是合法目標，但並不想要利比亞內部的緊張情勢升高，烏方尊重利比亞主權，並未以利比亞人或利比亞港口為攻擊目標。

另外，俄烏仍持續交戰。自廿七日至廿八日，烏克蘭連兩晚以破千架無人機攻擊俄國。俄國無人機廿九日則攻擊烏北的涅任，共造成至少十名平民喪生。