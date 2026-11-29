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沙烏地聯軍與青年運動互發警告 紅海港口恐成目標
沙烏地阿拉伯領導的聯軍今天呼籲葉門平民，撤離葉門紅海沿岸一座由叛軍青年運動（Houthis）控制的港口。
法新社報導，沙烏地聯軍發言人馬里奇（Turki al-Malki）在社群平台X發布港口照片及位置圖，並稱「聯軍聯合部隊司令部為了平民的安全，要求他們撤離拉斯伊薩港（Port of Ras Isa）」。
在沙烏地聯軍發出撤離警告後，青年運動今天威脅將攻擊沙烏地在紅海（Red Sea）沿岸的港口，包括吉達港（Port of Jeddah）。
青年運動軍事發言人薩里（Yahya Saree）在X平台發文表示：「武裝部隊宣布，吉達港及沙烏地在紅海沿岸所有敵方港口，都將成為我方攻擊目標。」
薩里也呼籲立即撤離這些港口。
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