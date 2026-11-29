「華盛頓郵報」今天引述消息人士報導，在美國與以色列對伊朗發動攻擊後，伊朗利用SpaceX的星鏈（Starlink）衛星網路服務攻擊美軍。

報導引述2名知情人士指出，SpaceX執行長馬斯克（Elon Musk）得知星鏈遭兩度未經授權使用後大為震怒，他的團隊認為相關情況與伊朗針對美軍的行動有關。

其中一名知情人士告訴華郵，馬斯克也獲知美軍曾使用軍用版星鏈「星盾」（Starshield）來操作單程攻擊無人機，不過，美軍採用的是一種針對地面作戰設計、成本較低的方案。

SpaceX及伊朗外交部尚未立即回應路透社的置評請求。

華郵報導，一份提交給美國戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）的機密報告，詳細描述了伊朗軍方使用星鏈的情況。不過，戰爭部在回覆路透社的聲明中表示，不清楚是否有相關報告存在。

俄烏戰爭與伊朗戰事期間，星鏈在地緣政治衝突地區的使用、受美國政府監管的情況，以及遭受受制裁實體非法使用的問題，引發各界關注。

星鏈服務在伊朗並未取得營運許可，但馬斯克先前表示，星鏈服務已在當地啟用。

自美國與以色列2月底聯手對伊朗發動攻擊以來，伊朗政府一直嚴格管控網路連線。