目擊者表示，緬甸軍方今天發動3起空襲，造成至少30人喪生。國際法院19日裁定緬甸在內戰爆發前犯下種族滅絕罪後，各地空襲造成的死亡人數持續增加。

法新社報導，東北部莫別（Moe Bye）一處婚禮場地遭到空襲，造成至少21人死亡。西部若開邦（Rakhine）今天也發生另外兩起轟炸，造成至少9人喪生。

莫別空襲的一名目擊者告訴法新社，遭轟炸的場地當時正為兩名因戰亂流離失所的新人舉辦婚禮，轟炸前他聽到飛機飛越上空的聲音。

這名趕赴現場的目擊者說：「我發現17具遺體」，還有許多傷者。「我嚇壞了，不知道該先救誰。」

協助流離失所者的Nway Oo Yaung Chi Foundation負責人證實，已有21人死亡，其中5人是兒童，另有40多人受傷。

基金會負責人表示，救援人員抵達後，又有一枚炸彈落下。

另一方面，若開邦的兩起轟炸中，謬杭（Mrauk-U）一處市場遭到其中一起攻擊，當地殯葬組織負責人表示，已有9人死亡。目擊者說，當地晚間又遭第二次空襲，未經查證的照片顯示有多人死亡。

法新社未能聯繫緬甸軍方，取得軍方對這3起空襲的回應。

今天這3起攻擊之前，緬甸中部26日也遭到攻擊。流亡海外的「全國團結政府」（National Unity Government, NUG）表示，軍方當天轟炸一所學校及一座寺院，造成29人死亡，包括20名平民及9名人民防衛軍成員。

衝突資料分析組織「武裝衝突地點和事件資料」（ACLED）指出，自2021年軍方政變推翻翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）領導的民選政府以來，緬甸內戰已造成超過10萬人喪生。

國際法院（ICJ）本月19日裁定，緬甸在內戰爆發前犯下種族滅絕罪。法新社指出，緬甸部隊2017年在若開邦鎮壓期間，有系統地殺害、強暴穆斯林少數族群洛興雅人（Rohingya），並摧毀他們的財產。