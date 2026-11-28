沙烏地阿拉伯今天表示，已擊落一枚以首都利雅德為目標的巡弋飛彈。在此之前，葉門叛軍「青年運動」旗下媒體報導，沙國對青年運動掌控的葉門首都沙那發動空襲。

在葉門內戰中，沙烏地領導的聯軍支持受國際承認的葉門政府，青年運動（Houthi）則獲伊朗支持。

自從今年夏天葉門內戰重啟戰火以來，聯軍就經常轟炸青年運動控制的地區。青年運動武裝分子則幾乎天天攻擊石油資源豐富的沙烏地，打擊能源設施、機場及利雅德金融區。

法新社報導，沙國聯軍發言人馬里奇（Turki Al-Malki）在社群平台X發文表示：「防空部隊攔截並摧毀一枚由青年運動恐怖民兵朝利雅德地區發射的巡弋飛彈。」

與此同時，青年運動旗下的薩巴新聞社（Saba）報導，沙國攻擊沙那，造成8棟民宅及3間商店受損。

青年運動旗下馬西拉電視台（Almasirah）報導，這起攻擊造成13人受傷。

今天稍晚，沙烏地聯軍又說，旗下部隊攔截一枚青年運動朝沙國南部發射的彈道飛彈。