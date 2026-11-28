無國界醫生組織（Medecins Sans Frontieres）表示，以色列昨天深夜發動攻擊，導致組織的2位工作人員在加薩走廊（Gaza Strip）一處醫療診所外頭喪命，要求追究相關責任。

路透社報導，無國界醫生組織指出：「我們的場所明確標示無國界醫生組織標誌，位置已經傳達給以色列軍方讓他們知情…我們要求追究責任。」

以色列軍方證實發動打擊，但宣稱這兩名無國界醫生組織工作人員是「偽裝成人道工作者的恐怖分子」。

無國界醫生組織還透過聲明提到，這次攻擊使組織在加薩走廊喪生的工作人員總數達到17人。

從加薩戰爭開始以來，以色列多次打擊當地醫院，以軍則聲稱，這是因為巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）戰士於醫院內活動，而且其隧道網路部分區段被發現從醫院下方通過。