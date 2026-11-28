三名軍方及安全部門消息人士今天告訴路透社，22日烏克蘭無人艇於利比亞班加西港（Benghazi）擊沉俄羅斯海軍小型護衛艦後，俄羅斯一支載運軍用車輛、原定前往利比亞的船隊已在地中海中途折返。

這支船隊折返的消息先前未曾曝光，顯示俄羅斯正設法保護海軍艦艇。遭擊沉的俄羅斯軍艦距離烏克蘭戰場約2000公里。

追蹤船隊動向的1名歐洲軍方官員表示，在班加西港遇襲當天，這支由俄羅斯海軍巡防艦「戈洛夫科海軍上將號」（Admiral Golovko）護航的船隊在西西里海峽（Strait of Sicily）附近掉頭。這處海域是前往北非沿岸的必經航道。

一名烏克蘭軍事情報官員及另名中東安全官員也證實，船隊已改變原定駛往利比亞的航向。

俄羅斯與烏克蘭過去多次在黑海攻擊對方的軍用及商用船舶，但在其他海域發動攻擊的情況較為少見。

根據船舶追蹤平台MarineTraffic，這支船隊包括3艘懸掛俄羅斯國旗的貨船或運載車輛的滾裝船，分別是「邁亞1號」（Maia 1）、「R女士號」（Lady R）與「D女士號」（Lady D），船隊於11月12日最後一次在比斯開灣（Bay of Biscay）附近通報位置。

歐洲軍方官員表示，船隊11月5日自俄羅斯加里寧格勒（Kaliningrad）出發，追蹤資料顯示船隊25日最後出現在阿爾及利亞附近，目前不清楚接下來將前往何處。中東安全官員則說，這些船隻已在地中海暫停航程。

利比亞東部當局表示，22日遇襲的俄羅斯「水星號」（Merkury）護衛艦當時停泊在班加西海軍基地。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）也證實，這座基地是攻擊目標。

歐洲軍方官員指出，水星號當時正護送1艘運載軍用車輛前往利比亞的貨輪，該貨輪10月13日開始裝載貨物，與後來折返的船隊情況相同。

歐洲及中東消息人士表示，這些軍用車輛可能原定運往西非，供俄羅斯「非洲軍團」（Africa Corps）使用，但歐洲官員不排除部分裝備是要交給利比亞國民軍。

「非洲軍團」由俄羅斯國防部成立，已大致接手傭兵組織「瓦格納集團」（Wagner Group）在非洲的活動，目前支持馬利軍政府打擊伊斯蘭武裝團體。