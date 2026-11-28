美國軍方今天表示，已使1艘試圖突破美國對伊朗封鎖的商船失去動力。另一方面，伊朗最高領袖的顧問表示，德黑蘭不會重啟荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），並誓言突破美方封鎖。

路透社報導，美軍中央司令部（US CentralCommand）發布聲明指出，懸掛帛琉國旗的商船「太平洋射手號」（M/V Pacific Archer）昨天駛離伊朗港市阿巴斯（Bandar Abbas）後，美軍軍機在阿曼灣（Gulf of Oman）發射精準彈藥，擊中船尾。中央司令部表示，這次攻擊使船隻失去動力，但船上平民船員均未受傷。

美國7月重新對伊朗港口實施海上封鎖，本月稍早還宣布成立「鐵門特遣部隊」（Task Force IronGate），以限制武器及遭制裁物資經由伊朗陸地邊界與裏海（Caspian Sea）進出。

伊朗國營媒體報導，最高領袖穆吉塔巴．哈米尼（Ayatollah Mojtaba Khamenei）的顧問穆赫貝爾（Mohammad Mokhber）今天誓言突破美方封鎖。

穆赫貝爾表示，「荷莫茲海峽不會重新開放，我們也不會讓（美方）封鎖持續下去」，但他並未說明伊朗將如何突破封鎖。

另外，伊朗海軍司令伊拉尼（Shahram Irani）告訴國營電視台，「突破敵方封鎖的行動正在進行，我國港口今天仍正常運作。與各種宣傳說法相反，海上護航行動正在進行，我們與船東及船員站在一起。」

伊拉尼指出，「敵方企圖透過各種手段切斷我國經濟命脈，但迄今為止未能得逞」。