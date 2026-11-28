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無人機襲科威特釀2義大利人死亡 聯合國秘書長籲各方克制
聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）今天譴責一起被指控由伊朗發動的無人機攻擊事件。這起攻擊造成2名義大利人在科威特死亡。古特瑞斯呼籲「各方保持克制」。
法新社報導，聯合國秘書長發言人杜雅里克（Stephane Dujarric）表示，古特瑞斯向科威特表達聲援，並向遇難者家屬致上哀悼之意。
昨天發生的攻擊事件造成2名義大利技術人員死亡，另有1名巴基斯坦籍人士及1名科威特人受傷。
古特瑞斯對「地區局勢持續升溫深感憂慮」，呼籲各方「避免採取任何可能進一步破壞區域和平安全的行動」。
杜雅里克指出：「若敵對行動再次爆發，將對區域及更廣泛的範圍造成毀滅性後果。」
伊朗軍方已否認與這起造成死傷的科威特攻擊事件有關。
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