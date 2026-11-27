有報導指稱伊朗盟友協助德黑蘭鎖定美軍基地為目標，美國總統川普今天淡化俄羅斯與中國向伊朗分享情報的重要性。

法新社報導，川普在佛羅里達州海湖俱樂部（Mar-a-Lago）向記者舉行簡短記者會時提到，他日前與中國國家主席習近平及俄羅斯總統普丁（VladimirPutin）舉行三方會談時，曾討論到伊朗衝突。

川普說：「我與習主席的會面非常棒。我認為他們涉入伊朗事務的程度非常低。他們是有可能介入，但對我而言，所謂介入是指開火射擊，而不是提供一點情報。」

他補充說：「順帶一提，我們也做一樣的事。你們也知道，大家說他們可能在監控我們，我們也在監控他們。」

談及俄羅斯的情報分享，川普表示：「我不認為他們提供了多少情報。」

川普指出，中俄兩國都希望看到伊朗衝突落幕，「我認為他們在這方面正在幫助我」。