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沙烏地阿拉伯煉油廠遇襲 1死多傷部分停工
沙烏地阿拉伯能源部發布聲明指出，沙烏地阿美石油公司（SaudiAramco）位於吉贊的煉油廠今天遭敵方空中拋射物擊中，造成一名尼泊爾籍工人死亡和數人受傷，部分作業暫時停擺。
路透社報導，能源部聲明並未指明攻擊者，但由沙烏地阿拉伯主導、與葉門叛軍「青年運動」（Houthi）交戰的軍事聯盟今天稍早表示，與伊朗結盟的青年運動攻擊了這座煉油廠。
這起攻擊是青年運動對沙烏地阿拉伯重要設施發動的最新一波打擊。
雙方敵對行動日益升高之際，青年運動昨天才宣稱攻擊沙國最大煉油廠暨主要原油出口樞紐拉斯塔努拉（Ras Tanura），以及紅海（Red Sea）港口吉達（Jeddah）與吉贊（Jazan）。
沙烏地阿拉伯國家通訊社刊載的能源部聲明指出，今天這枚拋射物引發火災，火勢隨後獲得控制。
聲明補充道，緊急應變及技術團隊已前往處理，正在評估損害並檢查設施安全。
這座煉油廠位於沙烏地西南部靠近葉門國界的吉贊市，依其設計，每日原油處理量最高可達40萬桶。
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