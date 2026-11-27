美國貿易代表署（ＵＳＴＲ）廿五日公布結構性產能過剩三○一調查報告，對台灣、日本、歐盟等十四個經濟體加徵關稅，台灣的建議稅率為百分之十五不疊加ＭＦＮ（最惠國稅率）。外媒分析，川普政府藉三○一條款為關稅政策建立更持久的法律基礎，也提出百分之廿五到四十稅率的替代方案，為未來加稅留下伏筆。

2026-11-27 00:00