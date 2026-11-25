美國總統川普接受紐約郵報獨家專訪時表示，對伊朗戰事直到明年1月底都「有經費支應」。他同時抨擊揚言終止戰事的民主黨國會議員，稱此舉將使一場「徹底的勝利」變成「失敗」。

川普坦承，民主黨明年1月掌控國會後，他的軍事選項可能受到限制，但希望民主黨不會讓戰事過早結束。他聲稱：「我不知道他們在政治上怎麼能這麼做，因為我們已經取得勝利。我們隨時都可以結束這場戰爭。」

被追問可自由發動軍事打擊的時間是否所剩不多，川普重申，他「很難相信」民主黨會把勝利變成失敗，並表示：「基本上直到明年1月底，我們都有經費支應。」

以色列主張透過徹底更迭伊朗政權結束戰爭，川普則於11月表示，戰爭已「實質結束」，但他打算繼續封鎖伊朗港口，迫使德黑蘭達成核協議。川普在紐約郵報專訪中表示，以色列終結伊朗教士政權的目標「或許能實現」，但那並非他的目標。他說：「我只是不希望他們擁有核武器。我從未支持或反對政權更迭，那從來不是我的判斷標準。」

伊朗本周宣布將起訴美國，要求美方就造成數十名學生及教師死亡的學校空襲事件賠償。川普對此表示：「我也想為遭他們殺害的人索取賠償，人數要多得多。首先，他們過去7個月殺害7萬5000名示威者，多年來也一直在殺害我們的人。」

川普還提及2000年美國海軍驅逐艦柯爾號（USS Cole）遇襲事件，並聲稱伊朗殺害了「好幾百名美國人」。他說：「如果他們想玩索賠遊戲，我們會贏。」川普接著表示，這場戰爭始於1979年，「已經很久了」，並非由他發動，但「我是唯一願意採取行動的總統」。

華爾街日報先前報導，川普曾寫信給北韓領導人金正恩，卻遭北韓駐聯合國代表原封不動退回。川普向紐約郵報否認金正恩對他不予理會，表示兩人在他第一任期互通「情書」的往來「可能立即恢復，只是目前沒有進行」。川普說：「這種往來可以恢復，內容會涉及核武化等問題。但他之所以擁有這些武器，是因為前總統柯林頓沒有阻止他。」

川普表示，他與金正恩「最近」沒有互通信件。他說：「我們一直忙著其他事情。我上任時，那是個重大問題，也是一項威脅。我也不知道，現在似乎已經平息下來。但我和他相處得很好。」

被問及上周出訪亞洲前主動尋求接觸是否遭金正恩拒絕，川普表示：「不，他沒有不予理會。」川普解釋，當時有許多領導人在場，但「總會有我們見面的時候，只是當時確實不是適當時機。那兩天非常忙碌」。