以色列國防部長卡茲（Israel Katz）今天表示，伊朗正在研發化學武器，並誓言阻止德黑蘭取得這類武器。

法新社報導，卡茲在他所屬的聯合黨（Likud）透過Telegram發布的聲明中說：「伊朗正處於研發化學武器的過程中，但尚未具備以此攻擊以色列的能力。」

他補充說：「我們絕不能讓此事繼續下去。」

卡茲今天向以色列記者簡報時，提出必要時對德黑蘭發動先發制人打擊的可能性。

美國有線電視新聞網（CNN）上週引述美國情報指出，伊朗一直在擬定計畫，企圖透過在華府引爆所謂的「髒彈」（dirty bomb），鎖定川普政府高層官員發動攻擊。

報導引述匿名消息人士指出，伊朗的計畫「旨在為自己保留選項，而非顯示攻擊迫在眉睫」。

髒彈是一種摻雜放射性物質的傳統爆裂物。

伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）駁斥這篇報導，稱其為「伊拉克戰爭式的宣傳」，且「處處可見以色列的印記」。

阿拉奇在社群平台X寫道：「沒人會相信這套說法。」