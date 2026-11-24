聽新聞
0:00 / 0:00
以色列空襲加薩釀7死 哈瑪斯內部安全首長喪生
加薩走廊的巴勒斯坦官員告訴法新社，儘管自去年起已有停火協議，以色列今天仍空襲加薩，造成7人死亡，其中包括巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」的內部安全首長。
法新社報導，哈瑪斯（Hamas）掌控的加薩內政部表示，加薩市（Gaza City）一場空襲造成內部安全局局長阿布納哈爾（Naeem Abu Nahal）准將喪生。
以色列軍方也說，已「擊中（哈瑪斯）一名高階恐怖分子」。
加薩民防機構發言人巴薩爾（Mahmoud Bassal）告訴法新社，加薩市黎瑪區（Rimal）這場空襲另造成數人傷勢危急。
時值以色列正在就籌組新政府進行協商，因為以色列10月的國會選舉未產生明確贏家。
中間派的艾森科特（Gadi Eisenkot）希望組成聯合政府，結束看守總理內唐雅胡（Benjamin Netanyahu）的長期執政，但在協商進行期間，尼坦雅胡仍掌管軍事行動。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。