加薩走廊的巴勒斯坦官員告訴法新社，儘管自去年起已有停火協議，以色列今天仍空襲加薩，造成7人死亡，其中包括巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」的內部安全首長。

法新社報導，哈瑪斯（Hamas）掌控的加薩內政部表示，加薩市（Gaza City）一場空襲造成內部安全局局長阿布納哈爾（Naeem Abu Nahal）准將喪生。

以色列軍方也說，已「擊中（哈瑪斯）一名高階恐怖分子」。

加薩民防機構發言人巴薩爾（Mahmoud Bassal）告訴法新社，加薩市黎瑪區（Rimal）這場空襲另造成數人傷勢危急。

時值以色列正在就籌組新政府進行協商，因為以色列10月的國會選舉未產生明確贏家。

中間派的艾森科特（Gadi Eisenkot）希望組成聯合政府，結束看守總理內唐雅胡（Benjamin Netanyahu）的長期執政，但在協商進行期間，尼坦雅胡仍掌管軍事行動。