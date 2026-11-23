烏克蘭基輔州（Kyiv）遭俄羅斯攻擊，造成至少14人喪生。一棟公寓大樓遭俄軍襲擊後部分倒塌，救難人員今天加緊搜救受困瓦礫堆下的住戶。

法新社報導，俄羅斯全面入侵烏克蘭的戰事已進入第5年。這個飽受戰火蹂躪的國家正準備迎接另一個冬天，俄軍卻持續每夜發動猛烈空襲。

俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）上週與美國總統川普（Donald Trump）、中國國家主席習近平舉行峰會後，矢言將針對烏克蘭攻擊俄羅斯占領的克里米亞大橋一事，做出讓烏方「痛苦」的回應。

基輔州官員特卡欽科（Tymur Tkachenko）表示，位在烏克蘭首都以北約45公里的狄莫爾（Dymer），一棟5層樓建築夜間遇襲，造成至少10人死亡。

法新社影像顯示，救難人員在仍冒著煙的瓦礫堆中搜尋。

烏克蘭人權監察使魯賓內茲（Dmytro Lubinets）表示，這起攻擊是「俄羅斯對烏克蘭發動種族滅絕戰爭」的一環。

他在社群平台X發文表示：「世界不能再視而不見。請譴責這種恐怖行徑、追究俄羅斯責任，並立即採取行動，阻止無辜烏克蘭人遭到殺害。」

另外，俄軍襲擊基輔郊外的維什涅夫（Vyshneve）一間超市，市長迪科夫（Illya Dikov）在臉書發文表示，造成3人死亡、15人受傷，傷者包括3名兒童。

特卡欽科說：「民眾只是到店裡採買食物。一趟平凡的購物行程，卻因俄羅斯攻擊而成了悲劇。」

他還說，基輔郊外比拉撤華（Bila Tserkva）一棟民宅遇襲，造成另一人死亡，建築物也陷入火海。