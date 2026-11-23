一艘停泊在利比亞港市班加西（Benghazi）的俄羅斯軍艦，今天凌晨疑遭烏克蘭無人艇攻擊，黑夜中傳出猛烈爆炸，隨後沉沒。

綜合「衛報」（The Guardian）、法新社及路透社報導，利比亞東部政府官員表示，遇襲的是俄羅斯海軍小型護衛艦「水星號」（Merkury），當時停靠港口補充燃料與物資，攻擊造成艦艇嚴重受損。

利比亞東部軍方官員告訴美聯社，初步通報指出，數艘烏克蘭無人艇對這艘小型護衛艦發動攻擊。至少4艘無人艇遭攔截摧毀，另有2艘命中艦身，引發劇烈爆炸。

衛星影像顯示，水星號遇襲後已沉沒。攻擊發生在地中海，距離烏克蘭南部超過1600公里，顯示俄烏這場延燒近5年的戰爭，戰火波及範圍明顯擴大。

自俄羅斯2022年2月全面入侵以來，開戰之初並無海軍的烏克蘭已建立起海上無人艇戰力，並多次結合無人艇與飛彈，鎖定黑海的俄國軍艦及海軍設施發動攻擊。在戰火威脅下，遭占領的克里米亞（Crimea）塞凡堡（Sevastopol）基地已不再安全，迫使俄國艦隊撤往東側的諾沃羅西斯克（Novorossiysk）港。

數小時後，據稱載有軍用物資、與俄羅斯有關聯的貨輪「亞斯卡隆號」（Ascalon），也在班加西外海遭無人艇擊中。影片顯示，無人艇直衝船身一端，再度引發巨大爆炸。

消息人士補充，利比亞海軍已救起船員。衛生部表示，部分船員受到輕傷，情況穩定。目前尚不清楚受傷人數及他們的國籍。

消息人士說，利比亞海空軍今天晚間也在班加西外海攔截逾20艘無人艇。

● 利比亞東西分治 東部政府與俄羅斯關係密切

北非國家利比亞自長期領導人格達費（MuammarGaddafi）2011年遭北大西洋公約組織（NATO）支持的起義者推翻並擊斃後，國內陷入戰亂，政權一分為二。

一方是由總理德貝巴（Abdulhamid Dbeibah）執政、獲聯合國（UN）承認的的黎波里政府；另一方則是掌控利比亞東部、由軍事強人哈夫塔（Khalifa Haftar）支持且長期與俄羅斯關係密切的對立政府。

利比亞東部當局譴責這起疑似攻擊侵犯主權、威脅海上安全，表示將對任何經查須負責者採取法律與外交措施；並強調港口與海軍基地設施均安然無恙，待火勢撲滅且現場安全無虞後，將恢復正常運作。

● 若證實為烏軍所為 將成開戰近5年最成功海上奇襲

若證實烏克蘭成功在班加西炸毀或重創俄羅斯軍艦，這將是烏克蘭在近5年戰爭中最成功的海上攻擊之一。

俄羅斯當局未立即回應，也尚無任何方面出面承認發動攻擊。事發之際，烏克蘭部隊正加強對遠離前線的俄羅斯目標發動長程攻擊。

但這起事件也意味著戰事進一步擴大至東歐以外地區，可能影響非洲當地民眾及港口運作，相關風險不容小覷。