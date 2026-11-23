美國總統川普警告，如果美國與伊朗未能達成協議，他傾向在新年過後下令對伊朗發起新一輪軍事打擊，並將目前與德黑蘭進行的外交談判斥為毫無意義。

川普今天接受福斯新聞（Fox News）獨家訪問時，指控伊朗談判代表採取拖延戰術，並在美國期中選舉結束後持續升高敵對行動。

川普說：「他們現在比選舉前更加咄咄逼人。」他形容伊朗官員是「專業的踢踏舞者」，意指他們擅長閃躲、拖延。

他接著說：「他們整天都在談，除了談還是談，但一切全是廢話。」

川普發表上述言論之際，美國持續對伊朗港口實施海上封鎖，荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）周邊衝突也持續擴大。川普預測，美軍與伊朗軍隊之間仍可能繼續發起互相報復性攻擊。

川普甚至公開表示，希望德黑蘭嘗試突破美國的海上封鎖。

談到伊朗軍隊可能試圖挑戰封鎖一事，川普表示，「我希望他們這麼做，他們最終都會沉到海底，就像他們其他海軍艦艇一樣」。

與此同時，伊朗多個城市再度爆發反政府示威。當被問及伊朗境內相關局勢時，川普直接向當地示威者喊話：「繼續抗議。」