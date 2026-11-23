英國金融時報（FT）報導，美國鷹派官員與以色列都在呼籲美國總統川普，再次對伊朗發動空襲，軍方也警告若僵局持續到新年，不僅消耗軍費與戰備能力，還可能影響美軍因應全球其他威脅的能力。另一方面，伊朗升高對波灣地區的攻擊，可能想藉此讓盟國施壓美國結束戰事。

伊朗革命衛隊22日宣稱，發動飛彈和無人機，擊中美軍駐巴林軍事基地的兩個雷達。巴林並說，伊朗攻擊民用工業設施，引發火災。伊朗過去一周也加強攻擊荷莫茲海峽周遭的船舶，至少有25艘船隻受創，導致過去一周的波灣原油運量大減。

伊朗用這些攻擊向美國的中東盟友釋出訊息：若不結束戰爭，這些國家首當其衝。智庫華盛頓阿拉伯中心的研究員柯里指出，伊朗期盼，凸顯美國無法保護自身設施與阿拉伯盟友，能讓中東國家要求美國結束戰爭。

FT也在21日報導，以色列政府官員說，美軍部署難以長期維持，強調對伊朗動武的窗口正在縮小，敦促川普在明年之前恢復空襲。另有知情人士指出，部分美國官員同樣要求川普「完成」對伊朗的軍事行動，讓川普面臨是否重啟戰爭的艱難抉擇。

負責美軍中東事務的中央司令部向政府官員簡報，警告若大規模軍事部署持續至12月底過後，部隊承受的負擔恐逐漸侵蝕美軍戰備能力。加上民主黨即將掌控國會，可能削減國防預算，並加強監督海外軍事行動。

川普似乎尚未做出決定。他20日接受Axios訪問時表示，自己「不急著做出任何決定」，並稱「我們看看明年初之後會發生什麼事」。川普21日另稱，希望與伊朗達成一項「永久」協議。