獲授權籌組以色列新政府的反對派領袖艾森科特（Gadi Eisenkot）所屬政黨今天表示，艾森科特已邀請看守總理內唐亞胡領導的右翼聯合黨展開聯合政府談判，磋商定於明天啟動。

法新社報導，艾森科特所屬中間派正直黨（Yashar）表示，這場定於明天展開的會談，反映出「籌組最廣泛聯合政府的真誠承諾」。

以色列10月國會大選未能讓任何一方陣營取得明確過半優勢，曾任以色列參謀總長的艾森科特必須在下個月期限前完成組閣，以取代內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）。

艾森科特所屬政黨正直黨今天發布這項聲明之際，他領導的廣泛陣營正面臨內部分歧，各方對於究竟要與極端正統猶太教政黨結盟、與阿拉伯裔為主的政黨合作，抑或與內唐亞胡陣營籌組全國團結政府意見不一。

正直黨透過聲明指出：「為盡一切努力籌組新政府，正直黨主席艾森科特已指示黨內談判小組邀請聯合黨（Likud）對口單位展開馬拉松式系列會談，並從已排定於明天舉行的會議揭開序幕。」

艾森科特陣營重要人物、以色列前總理班奈特（Naftali Bennett）今天呼籲籌組「由艾森科特領導的猶太復國主義（Zionist）團結政府」，並表示他所屬政黨將拒絕與內唐亞胡或內唐亞胡陣營合作。

內唐亞胡則一直大力推動成立全國團結政府，聲稱這是確保以色列安全的必要之舉。

在艾森科特方面發布聲明後不久，聯合黨隨即闡明與艾森科特陣營共組這類政府的立場，包括要求停止針對內唐亞胡與政府的「一切人身攻擊與煽動」，以及政治「抵制」。

艾森科特曾暗示願意與內唐亞胡所屬聯合黨成員共組政府，但先前已排除加入由內唐亞胡本人領導的政府。

聯合黨也呼籲發表共同聲明，承諾籌組一個納入「所有支持以色列國作為猶太民族國家存在的政黨」，且排除阿拉伯政黨參與的團結政府。