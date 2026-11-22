巴林今天表示，伊朗攻擊一處民用工業設施，引發火災，所幸無人受傷。另一方面，伊朗革命衛隊宣稱已對巴林境內美軍據點發動飛彈與無人機聯合攻擊。

位於波斯灣的巴林，是美國海軍第五艦隊所在地。

路透社報導，美國與以色列2月聯手攻擊伊朗以來，波灣阿拉伯國家陸續捲入衝突，伊朗也多次襲擊區域內多處目標。巴林本週數度遭到攻擊，打破這場衝突數週來的平靜。

巴林內政部在社群平台X發文表示，民防人員正努力控制工業設施的火勢，但未說明設施的位置或性質。

巴林內政部最初發布警報，說可能有威脅，敦促居民前往最近的安全地點，但未提供細節。內政部隨後宣布解除警報，之後又發布第2次警報。

巴林國防軍稍後表示，防空系統已攔截多起來自伊朗的空中攻擊。攔截行動產生的碎片造成財物損失，但無人傷亡。國防軍並指伊朗持續對巴林採取「有系統的敵對行徑」。

伊朗官媒伊朗通訊社（IRNA）刊出革命衛隊（Revolutionary Guards）聲明指出，革命衛隊航太部隊已對里法（Al-Riffa）及阿瓦里（Awali）兩處基地內的美軍據點發動飛彈與無人機聯合攻擊，「以報復持續的侵略及一再侵犯伊朗領空的行為」。

路透社就革命衛隊的說法向美軍中央司令部（CENTCOM）尋求回應，未立即獲得答覆。

法新社報導，與此同時，美軍持續護送船隻通過荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），並維持對伊朗港口的反封鎖。戰前，全球約1/5的石油經由這條海峽運輸。

● 卡達代表團赴德黑蘭斡旋 伊朗提出4條件

伊朗外交部副部長加里巴巴迪（Kazem Gharibabadi）今天表示，卡達代表團前一晚造訪德黑蘭（Tehran），並「進行兩小時會談」，但未提供細節。

伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）表示：「必須給區域內正在進行的會談一個機會，並以理性方式解除封鎖。」

伊朗國營電視台引述他說：「我們的立場很明確：只要伊朗的要求未獲滿足，討論荷莫茲海峽及其開放就毫無意義。」

伊朗的要求包括結束所有戰線的戰事、解凍伊朗資產、解除石油制裁，以及終止美國對伊朗港口的反封鎖。