金融時報21日引述知情人士報導，美國總統川普正考慮再次對伊朗發動空襲，以色列及美國鷹派官員也持續施壓，要求川普在今年底前採取行動。然而，美軍內部警告，對伊朗的大規模軍事部署已接近一年，若雙方僵局持續至明年，不僅將持續消耗軍費與戰備能力，還可能影響美軍應對全球其他威脅的能力。加上民主黨即將掌控國會，可能削減國防預算，讓川普面臨是否重啟戰爭的艱難抉擇。

2026-11-22 08:31