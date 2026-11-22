伊朗：經濟戰比飛彈可怕 美可能再發動攻擊
比起美國飛彈，伊朗更擔心經濟制裁拖下去造成的影響！伊朗總統裴澤斯基安21日表示，美國的飛彈攻擊並不可怕，但面臨更嚴峻的威脅是經濟制裁，會避免冬天能源供應中斷；美國總統川普近日仍考慮對伊朗發動大型攻擊，並堅稱伊朗擁有核武，但內部也出現不少雜音。
攻打伊朗恐付政治代價
根據《土耳其通訊社》報導，裴澤斯基安近日與投資人與廠商的會議中，感謝國內產業在美國重大的經濟制裁（石油、資產凍結等）下仍持續生產，並表示比起美國的飛彈，經濟制裁這種「沉默戰爭」更難因應，美國想藉此擊垮伊朗，但政府不會讓他們得逞，且會避免冬天的能源供應中斷。
《歐洲新聞網》提到，伊朗襲擊美國位於巴林的軍事基地，其油輪也將準備突破美國的封鎖。巴林遇襲後不久，伊朗南部也有傳出爆炸消息，美軍也有對伊朗軍事設施進行報復打擊。過去一周，荷姆茲海峽的衝突事件急遽增加，伊朗正試圖突破美國的封鎖，智庫「戰爭研究所」分析，若重啟大規模戰爭，恐讓美國在國內外都帶來不小的政治代價。
《中東報》提到，由卡達協助美國與伊朗調停的外交談判同時還在進行中，伊朗外交部官員都表達希望透過外交手段結束與美國的戰爭，並接受伊朗提出的條件（包括賠償、解除封鎖等），但雙方恐在濃縮鈾等議題上難以達成共識：伊朗堅持一定要擁有濃縮鈾，但美國希望伊朗放棄濃縮鈾，並將濃縮鈾運到國外。
成本破483億美元
《衛報》提到，川普仍堅持伊朗擁有核武，並考慮進一步對伊朗發動更大的攻擊，但內部已經出現不少雜音。副總統范斯近日並未明確支持川普對伊朗戰爭的看法。他在之前美國期中選舉結束時，就在社群上發文表示，輸掉選舉的原因是因為戰爭，雖然他事後緩頰表示「支持美國總統」的決定，但態度已有不小變化。
《德國之聲》提到，根據美國戰爭部估計，這場戰爭的成本已經超過483億美元（軍事行動、裝備與彈藥），且不包括美國在中東各地的軍事設施損失，更不用說帶來的經濟損失。
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